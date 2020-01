Skat fører nu med 7 - 0 i sagen om udbytteskat

Fakta

Sådan afgøres udbyttesagen

Landsskatterettens sager foregår på 4. sal i Imperialbygningen ved Vesterport i København. Det er ikke en domstol, men sidste instans i det administrative klagesystem på skatteområdet.

’Dommerne’ er udpeget af Folketinget, skatteministeren og organisationer som Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. De syv udbyttesager er dog behandlet udelukkende af juridiske dommere.

De første seks af de syv prøvesager om udbytteskat blev afgjort i december – med tirsdagens afgørelse i den syvende sag har Skattestyrelsen fået medhold i dem alle. Afgørelserne kan indbringes for domstolene.

Selv om Skattestyrelsen har vundet sagerne, bringer det ikke en krone tilbage til den danske statskassen, hvor milliarderne for længst har forladt Danmark. Men afgørelsen kan få stor betydning for de cirka 200 retssager, som Skattestyrelsen har kørende mod de samme pensionsplaner ved retten i New York. Her ligger der et krav om erstatning mod pensionsplanerne og deres bagmænd.









