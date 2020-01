Kæmpestor undersøgelse: Sådan står det til med de danske børnehaver

Automatisk oplæsning Beta

Fakta Om undersøgelsen For første gang er kvaliteten i de danske daginstitutioner blevet undersøgt nationalt. Et repræsentativt udsnit af alle kommunale daginstitutioner for tre-femårige, i alt 88 daginstitutioner repræsentativt udvalgte, er med i undersøgelsen fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA. Der er gennemført observationer af det pædagogiske læringsmiljø og indsamlet oplysninger på en-to børnehavestuer i hver daginstitution i en periode på tre timer med et omfattende afkrydsningsskema. Der er i alt foretaget 165 observationer fordelt på 88 daginstitutioner i 56 kommuner. Der har været fokus på seks følgende temaer, herunder 460 kvalitetskriterier: 1. Interaktion mellem børn og voksne 2. Sprog og sprogstimulering 3. Organisering og struktur, herunder eksempelvis fri leg og planlagte aktiviteter 4. Læringsaktiviteter 5. Plads og indretning/rammer 6. Rutiner for personlig pleje som håndhygiejne Målingen af kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø er foretaget ved hjælp af observationsredskabet Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition (ECERS-3).

Tre ud af fire børn i alderen 3-5 år bruger de fleste af deres vågne timer i en kommunal børnehave. Derfor er kvaliteten af den tid, de er der af afgørende betydning.

Men langt størstedelen af institutionerne for de tre-femårige har en kvalitet, der ikke er rigtig skidt, men heller ikke er decideret god.

Det viser den første nationale undersøgelse af kvaliteten i de kommunale børnehaver i Danmark, som Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, står bag.

Daginstitutionerne er blevet inddelt i fire kategorier: fremragende, god, tilstrækkelig, utilstrækkelig. Og der er blevet kigget på seks temaer under besøgene, som er interaktion mellem voksne og børn, struktur og organisering i hverdagen, sprogstimulering, læringsaktiviteter, plads og rammer samt rutiner for personlig pleje - herunder om der blandt andet er skældud og ventetid mellem aktiviteter.

Her er vi i en kategori, hvor det børnene oplever er meget beklagelige forhold. Hvor de har en dagligdag, der kan være plaget af skæld ud. Mikkel Haarder, direktør i EVA

75 procent af de 88 repræsentativt udvalgte dagtilbud, der har deltaget i undersøgelsen om kvalitet i daginstitutioner for tre-femårige, har en gennemsnitlig ’tilstrækkelig’ kvalitet. 19 procent har gennemsnitligt en ’god kvalitet’. 6 procent har en ’utilstrækkelig’ kvalitet, og ingen er vurderet til at have en ’fremragende’ kvalitet.

Mikkel Haarder, direktør i Danmarks Evalueringsinstitut, glæder sig over, at 19 procent af institutionerne er kategoriseret som værende gode. Forskning viser nemlig, at det kræver en god institution at løfte og udvikle børn, der kommer fra ressourcesvage hjem.

Det skal gå stærkt

Men her ophører glæden. Mikkel Haarder ser med stor alvor på, at seks procent af institutionerne har en utilstrækkelig kvalitet.

Som samfund bliver vi nødt til at sige: det går bare ikke. Det er ikke godt for børnene at gå i sådanne institutioner. Mikkel Haarder, direktør i EVA

»Her er vi i en kategori, hvor det, børnene oplever, er meget beklagelige forhold. Hvor de har en dagligdag, der kan være plaget af skæld ud og ikke bliver mødt med aktiviteter og stimulering. Det er ret skidt. Vi ved jo godt, at institutioner med utilstrækkelig kvalitet findes, vi har jo alle sammen fulgt debatten fra sidste år, men jeg havde håbet, at det var færre«, siger han og tilføjer:

»Som samfund bliver vi nødt til at sige: det går bare ikke. Det er ikke godt for børnene at gå i sådanne institutioner. Seks procent er måske et par stykker i en gennemsnitskommune. Vi bliver simpelthen nødt til at finde ud af, hvor de er ude i kommunerne, og gøre noget ved det. Nogle af dem er af en sådan kvalitet, at det skal gå stærkt«.

Kvalitet i daginstitutionerne, har det seneste år været et af de helt store samfundsemner. Skjulte optagelser har dokumenteret, at personale i nogle københavnske institutioner taler hårdt til børnene og ikke giver den nødvendige omsorg. Og gennem foråret og sommeren har der været talrige demonstrationer med forældre, der kræver flere hænder til deres børn. Kravet blev afspejlet i finansloven, der næste år giver 500 millioner kroner til flere voksne.

Ingen skade, men heller intet løft

Men hvad så med den store mellemgruppe - er det godt nok, at 75 procent har en tilstrækkelig kvalitet?

»Det er vigtigt at sige, at nogle af institutionerne i den gruppe klarer sig rigtig godt på nogle af de seks temaer, men skidt på andre, så det er et gennemsnit af det hele. Meget fungerer godt, noget fungerer mindre godt. Ikke alt er skidt. Men samlet set kommer de ikke op over tilfredsstillende«.

»Konsekvensen ved at være i en institution med blot en tilstrækkelig kvalitet, og altså ikke god, er størst for ressourcesvage børn. De har især brug for at blive mødt med smil, nærvær, at få alderssvarende udfordringer og en masse andre ting. De børn får vi ikke rykket nok«, forklarer Mikkel Haarder.