Danmark har brugt 1,4 milliarder på tvivlsom klimakompensation

Over halvdelen af de klimaprojekter, som staten og danske selskaber har investeret i for at reducere deres CO 2 -udledninger, er nyttesløse. Det vurderer tre af verdens førende eksperter på området.

Ørsted købte svindelkreditter fra en kemifabrik i Rusland, mens Aalborg Portland prøvede at sænke sit klimaaftryk med ukrainsk kul. Og de seneste ugers afsløringer af dybt kritisable klimaprojekter, som er finansieret med danske penge, er kun toppen af isbjerget. Det vurderer tre af verdens førende eksperter i klimaprojekter.​

Politikens kortlægning af Danmarks brug af klimakompensation viser, at staten og danske selskaber tilsammen overførte 31,5 millioner klimakreditter under FN’s Kyoto-aftale. Den danske stat har isoleret set brugt omkring 1,4 milliarder kroner på køb af klimakreditter, oplyser Energistyrelsen. Dertil kommer et ukendt, men formodentlig tilsvarende højt milliardbeløb, som danske selskaber købte kreditter for.

Verdens lande diskuterer i disse måneder, om der skal etableres et nyt marked for handel med klimakreditter, som lande og selskaber kan bruge frem mod 2030. Derfor er det relevant at evaluere, hvordan handlen gik sidste gang, markedet var aktivt. Martin Cames og Lambert Schneider, som er henholdsvis afdelingschef og researchkoordinator på det anerkendte tyske forskningsinstitut Öko-Institut, har gennemgået det danske klimaregnskab. De vurderer, at 58 procent af alle kreditterne er »højt problematiske« eller kun med »lav sandsynlighed« har ført til reelle CO 2 -reduktioner.

»Skaden er dobbelt: For det første betyder det, at Danmark formelt nåede sin Kyoto-målsætning, men der skete en øget CO 2 -udledning i atmosfæren. Og for det andet er en signifikant del af de penge, som staten Danmark og danske selskaber har brugt på de her kreditter, spildt. Årsagen er, at klimaprojekterne sandsynligvis ikke har leveret faktiske CO 2 -reduktioner«, siger Lambert Schneider.

De to forskere er medforfattere til to omfattende rapporter om klimaprojekter under Kyoto-aftalen, som blev offentliggjort i 2015 og 2016. Rapporten i 2016 blev udført for EU-Kommissionen og analyserede mere end 5.000 FN-godkendte klimaprojekter. Rapporterne afdækker, hvordan mange typer klimaprojekter, som intuitivt lyder klimavenlige, rummer flere alvorlige fejl og risici.

Den metode har forskerne brugt til at gennemgå Danmarks klimaregnskab i perioden 2008-12, forklarer Martin Cames. Kun 5 procent af de danske kreditter får det ’grønne’ stempel, som betyder, at de med høj sandsynlighed har leveret den solgte CO 2 -besparelse.

»Ud fra vores forskning tilskriver vi en risikovurdering til de forskellige projekttyper. Det betyder ikke, at hvert eneste projekt ikke har haft en klimaeffekt. Måske har nogle af projekterne virket. Det er tilfældet for næsten alle projekter i den grønne kategori, mens der i den røde kategori kun er tale om få projekter, der har leveret ægte CO 2 -besparelser«, siger Cames.

Mængden af troværdige projekter kan være højere, da 10 procent af de danske kreditter stammer fra projekter, som Cames og Schneider ikke har kunnet risikovurdere.

Politiken har forelagt Danmarks klimaregnskab og Öko-Instituttets analyse for Barbara Haya, som leder Berkeley Carbon Trading Project på universitetet Berkeley i USA. Hun er enig i Öko-Instituttets konklusioner.

»I det omfang, Danmark har brugt kreditterne til at opnå sine klimamålsætninger, har I ikke opnået de reduktioner, I påstår«, siger Haya.

Politiken undersøger Klimabedraget Mange vælger at kompensere for deres CO 2 -udledning, når de flyver, køber varer eller surfer på nettet. Det sker gennem køb af kredit fra CO 2 -reducerende projekter i udlandet. Men kan vi stole på det, vi køber? Politiken undersøger klimakompensationen og følger kreditterne. Vi har de seneste uger skrevet over 30 artikler om emnet. Kontakt os gerne med tips på mail, graver@pol.dk eller via vores krypterede postkasse, politiken.dk/securedrop.

Klimaet er den store taber

De danske selskaber og statens kreditter stammer fra 379 forskellige projekter, de fleste fra Kina, Rusland og Ukraine.

