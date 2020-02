Reklamefirma fik bombetrussel – politiet afblæser aktion

Automatisk oplæsning Beta

Tidligt torsdag morgen modtog reklamefirmaet & Co. en bombetrussel.

Truslen blev sendt i en mail til virksomheden, der har adresse i Adelgade i det indre København. Herefter rykkede Københavns Politi ud og afspærrede Adelgade og senere en del af Gothersgade.

Men der var tale om en tilsyneladende tom trussel.

Kort før middag oplyser Københavns Politi i hvert fald på Twitter, at afspærringen er ophævet. Der er ikke fundet nogen bombe.

»Vi har i formiddag undersøgt en bygning i Adelgade i Indre By efter en bombetrussel mod en virksomhed. Vi fandt ikke noget af politimæssig interesse og er nu færdige på stedet«, skriver Københavns Politi.

Står bag SAS-kampagne

Virksomheden & Co. står bag en kampagne for luftfartsselskabet SAS, der onsdag blev voldsomt debatteret på de sociale medier.

SAS modtog skarp kritik onsdag, efter at selskabet havde offentliggjort kampagnevideoen med titlen 'SAS - what is truly Scandinavian'.

Videoen satte spørgsmålstegn ved en række ting, der almindeligvis sættes i forbindelse med de skandinaviske lande.

I kampagnen fremførtes det blandt andet, at rugbrød er tyrkisk, smørrebrød er fra Holland, vindmøller er fra Persien, og cykeltraditionen er lånt fra Tyskland.

Pointen i videoen er, at man bliver inspireret af at rejse ud i verden, og at man tager det med hjem, som man godt kan lide.

Trak video tilbage

Efter kritik på de sociale medier trak SAS senere på dagen videoen tilbage.

Siden oplyste luftfartsselskabet, at det ville genudgive videoen i en »kortere og klarere« version. Og at kampagnens budskab var blevet misforstået.

I første omgang - torsdag morgen - forlød det, at politiet undersøgte et »mistænkeligt forhold« i Adelgade. At der var tale om en bomtrussel mod et reklamefirma, blev først bekræftet senere.

»Et firma har modtaget trusler. Hvad det nærmere drejer sig om, kan jeg ikke komme ind på«, sagde vagtchef Henrik Brix klokken 08.30.

Flere almindelige politibiler og en mandskabsvogn blev sendt til stedet. Desuden blev en ambulance, en lægebil og en brandbil parkeret i området ved Adelgade som backup.

En bomberydder og mandskab i beskyttende dragter ankom midt på formiddagen til Adelgade.

Mange mennesker blev gelejdet væk, da politiet kom. Foto: Jens Dresling

De borgere, der er blevet sendt ud af bygninger i området som følge af bombetruslen, kan vende tilbage til deres kontorer og lejligheder igen.

