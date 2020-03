»Når der kommer en indberetning på sådan nogle som os, er systemet blevet paranoidt« 

Indkørslerne i kvarteret er belagt med perlemorsgrusets middelklassetroværdighed, og i haven, hvor tulipantræets forårskåde knopper ser ud, som om de har tænkt sig at springe ud i marts, spiller brødrene August på seks år og Asger på 19 år fodbold, mens lillesøster Mathilde på fem år sidder i den 40 kvadratmeter store stue og tegner et monster, der som udgangspunkt har en mund, der er lavet af giftig grød, og seks arme, der er lavet af lava. Et par af februars fattige solstråler falder ind gennem den otte meter lange og tre meter høje sydvendte vinduesparti og lyser op i stuen, der næsten er for pæn til Solrød.

»Det var den, vi faldt for«, siger Mette Skjolden, der er 39 år og uddannet jurist og den, som læser den lette litteratur i reolen, mens værkerne om den kolde krig, de samlede sagaer om Valhalla og Winston Churchills seks murstensbind ’Second World War ’ står der, fordi hendes mand John Skjolden er historiker, selv om han i dag arbejder i it-branchen.

Af og til løber August ind og ud af sit værelse i fodboldklubben Paris Saint-Germains marineblå farver, og når han gør det, holder hans forældre en pause i deres fortælling. Der er ingen grund til, at en dreng på seks år ved, at hans lærer har skrevet en underretning til kommunen, fordi der er mistanke om, at hans mor slår ham.

Men i det standardiserede spørgeskema, som en lærer ifølge loven skal udfylde ved mistanke om vold, har læreren sat kryds i det felt, hvor der står mistanke »om vold eller seksuelle overgreb«, mens hun i det felt, hvor der spørges, om forældrene er underrettet, har sat kryds ved: »Nej«.

Der spørges også om, hvorfor forældrene ikke er underrettet, og her er svaret, at ifølge Solrød Kommunes beredskabsplan må forældre ikke orienteres »ved underretning med mistanke om strafbare forhold som vold og seksuelle overgreb«.

Ifølge Mette og John Skjolden er det loven og lovens anvendelse, der er årsag til, at alle i sagen ender som tabere. Dem selv, skolen, skolelærerne, kommunen, August. Derfor står de frem. Fordi det handler om dem selv, men også om noget større.

»På den korte bane vil jeg renses. Jeg vil have, at de siger til mig: Vi har begået en fejl«, siger Mette Skjolden.

På den lange bane handler det også om andre:

»Der er mennesker, der ikke kan kæmpe, fordi de simpelthen ikke magter det. Men hvis andre kan forskånes for den her forfærdelige, forfærdelige situation, vil jeg gerne stille op mod en lovgivning og et system, der tvinger lærere og sagsbehandlere til at indberette for en sikkerheds skyld, så de ikke kan anklages bagefter. For når der kommer en indberetning på sådan nogen som os, er systemet blevet paranoidt«.

John Skjolden udtrykker det sådan her:

»Du står over for et system, der siger: Du er skyldig nu, og nu skal du til møde, hvor du skal overbevise os om, at du ikke er skyldig i det, som er det værste, du kan anklage forældre for: nemlig at du slår dine egne børn«.

»Hvad drejer det her sig om?«

Fredag 31. januar sidder John Skjolden i møde på sit arbejde. Telefonen ringer, og han går udenfor for at tage den. Det er en sagsbehandler fra Solrød Kommune, der spørger, hvor de er henne.

»Jeg er på arbejde. Hvad drejer det sig om? Jeg er lidt sur, fordi jeg er blevet afbrudt i et møde, og hun lyder lidt sur, fordi vi ikke er mødt op på Solrød Rådhus«.

Han spørger, hvad det drejer sig om, og sagsbehandleren fortæller, at der er blevet sendt en mødeindkaldelse til Mette Skjoldens e-Boks om, at de skal til møde i dag.

»Den har vi så overset«.

John Skjolden spørger igen, hvad det drejer sig om, men sagsbehandleren kan ikke sige noget i telefonen. Først da han bliver vred, lykkes det til sidst at få at vide, at deres søn August i skolen har sagt, at hans mor slår ham.

»Så bliver jeg helt stille. Hvad for noget? Hvis man kender Mette, ved man, at hun er det fredeligste menneske i verden. Er det her en emsig lærer? Eller er der noget, nogen har misforstået? Jeg kan ikke få mere at vide. Hun har fokus på mødet og forsøger pædagogisk at tale mig ned. Det virker modsat. Og jeg vil ikke mødes med dem, før jeg har talt med skolen«.

Politiken har gennem ægteparret fået aktindsigt i sagen. Det fremgår, at nogle børn i skolen har været i konflikt, og da læreren tager det op i klassen og fortæller, at hverken børn eller voksne må slå hinanden, rækker August hånden op og fortæller grinende, at han bliver slået derhjemme.

»Lærerne har efterfølgende talt med ham om det, hvor han har gentaget, at han bliver slået af mor«, står der i journalen.

Sagsbehandleren skriver videre: »Der tales med John om, at skolen har en forpligtelse til at underrette, når børn udtaler, at de bliver slået, hvorfor familieafsnittet har modtaget underretningen. Det er i forbindelse med dette, at de indkaldes, da forældrene har ret til at udtale sig om underretningen. Det opleves, at far bliver vred og giver udtryk for, at der ikke er noget hold i den udtalelse, og det ikke er noget, de har tid til at tage sig af. Far fortæller, at han skal tale med Mette, inden han gør noget. Det aftales, at far henvender sig i næste uge efter at have talt med Mette«.

Absurd

Klokken 13.33 samme dag får Mette Skjolden en sms fra sin mand, der forklarer lidt af, hvad der er sket. Hun sidder i møde på sit arbejde og ringer til sin mand, der fortæller, hvad han ved.

»Det er helt absurd. Vi kan ikke rigtig få noget at vide. Kun brudstykker og noget med, at det er sket i november. Men jeg har talt med skolen mange gange siden november, når jeg har afleveret, og vi har haft en god dialog. August trives godt i skolen, men er ked af fritidshjemmet, og vi har talt meget åbent om det. Samtidig med at vi har de samtaler, har der altså ligget en underretning om, at jeg slår min søn, uden at de siger noget til mig. Der føler jeg mig dobbelt forrådt«.

Mette Skjolden forsøger at arbejde videre, men må give op.

»Jeg er stadig den samme person, men det er, som om verden uden om mig er en helt anden«.

Hun tænker, at enten kan hun gå hjem og skamme sig over noget, hun ikke har gjort, eller også kan hun sige: »Det her skal fanme være løgn. Jeg har aldrig så meget som rørt mine børn på den måde. Jeg finder mig ikke i det, og det skal være min vej ud af det her helvede. Vi skal ikke skamme os, vi skal ikke gemme os. Vi skal lave det om, hvis det kan laves om«.





Brevet til skolen

Ægteparret taler ikke om andet fredag aften, og John Skjolden er rasende på sin kones vegne. Lørdag skriver de en skarp mail til skoleinspektør Carsten Hansen på Munkekærsskolen og udbeder sig et møde omgående. I brevet står der blandt andet:

»Som forklaret til os af kommunen er indberetningen sket ved håndsoprækning i klassen på spørgsmålet: »Hvem af jer har oplevet at blive slået derhjemme«? Vores barn skulle herefter have rakt hånden op (sammen med flere andre børn!) og berettet, at hans mor har slået ham. Hele situationen er lige så absurd at skrive, som den er at læse. Denne fremgangsmåde udviser en eklatant mangel på indsigt i børnepsykologi ved mistanke om overgreb samt helt basal dømmekraft og ikke mindst mangel på hensyn til hverken barn, forældre eller udsigterne for det fremtidige samarbejde mellem skole og hjem«.

Fire dage senere takker Carsten Hansen for henvendelsen og skriver:

Vi skal ikke skamme os, vi skal ikke gemme os Mette Skjolden

»Vi er som skole underlagt skærpet underretningspligt, og før vi underretter, konsulterer vi altid BUR, (Børne- og Ungdomsrådgivningen) som i jeres tilfælde tager beslutningen om, hvorvidt vi skal lave en underretning eller ej. Så hvis I har spørgsmål vedrørende dette, så er det BUR, I skal rette henvendelse til. Uagtet underretninger eller ej arbejder vi videre som hidtil med at skabe det bedst mulige samarbejde til gavn for eleverne. Vi ser derfor ingen grund til et møde, da vi ikke kan uddybe yderligere«.

Da John Skjolden modtager den mail, ringer han tre gange forgæves til Carsten Hansen. Efterfølgende ringer John Skjolden til BUR, og et par timer senere skriver skoleinspektøren til dem og tilbyder alligevel et møde med læreren og skolens pædagogiske leder. Det tager ægteparret mod, men Mette Skjolden skriver til inspektøren.

»Vi mødes derfor gerne med (…) og (…) for at tale om Augusts trivsel. Men jeg må sige, at det er noget rystende, at vi allerede har en dialog om Augusts trivsel, og at jeres underretning til kommunen ikke er kommet frem i den sammenhæng?«.

Hun skriver, at hun forventer en helt præcis gengivelse af, hvad der er sket i sagen, da det endnu ikke er blevet fortalt til dem i andet end brudstykker.

»I følger muligvis bare lovgivningen og jeres faglige vurdering af, hvordan sådan en dialog skal forløbe. Men det ændrer ikke på, at vi føler os dybt krænkede over hele situationen«.

12. februar bringer Politiken så en artikel, som hedder ’Mareridtet i det gule hus’. Historien minder meget om det, de selv føler sig udsat for.

»Jeg græd af lettelse over, at der var nogle, som befandt sig i helt samme situation som os«, siger Mette Skjolden.

Parret i Politikens artikel søgte aktindsigt, og det gjorde dem klogere på, hvad der var sket. Det samme gør Mette Skjolden, og hun får journalen med det samme. Det hjælper.

»Det billede, der bliver tegnet i journalen, er jo et andet billede end de brudstykker, vi har fået sat sammen. Nu kan vi se, at de i klassen har talt om, at man ikke må slå. Samtalen udvikler sig til at handle om, at voksne ikke må slå. Det får børnene til at grine og fjolle. En elev siger, at hans mor slår ham. Eleven griner, og klassen griner. Hvorefter vores søn også siger, at jeg slår ham. Han griner, og klassen griner igen. Så er der mange børn, der rækker fingeren i vejret. De fjoller jo bare, og August går med. Dagen efter tager læreren så August til side og stiller spørgsmålet: »Hvornår slår din mor dig?« Det er jo et meget ledende spørgsmål, og det er her, de fejllæser hele situationen«.

I journalen har den lærer, der har indberettet Mette Skjolden, skrevet følgende om drengen: »August virker som et barn i trivsel. Han er interesseret i undervisningen og er i god faglig udvikling. Han er velsoigneret, der er styr på tingene omkring August. Han medbringer både gymnastiktøj og biblioteksbøger. Han er klar til undervisning om morgenen og har ingen nævneværdigt fravær. August er en glad og snakkesalig dreng, der er meget vellidt i klassen«.

I det felt, hvor der spørges om skolen har yderligere bekymring, står der: »Vi har ingen yderligere bekymring«.

Ordene fra læreren varmer og forvirrer.

»Når man læser den samlede underretning, sidder man tilbage med en fornemmelse af, at her er faktisk en klasselærer, der føler sig tvunget til at indberette, fordi hun har pligt til det, selv om hun nok ikke tror, der er noget galt. Det er også det, skolen siger. Det er bare procedure, og vi følger loven«, siger John Skjolden.

Dialogen om et møde med læreren og den pædagogiske leder går ikke godt. John og Mette Skjolden er vrede, og det lægger de ikke skjul på over for skoleinspektør Carsten Hansen, der 12. februar skriver til dem:

»Jeg kan læse, at jeres tillid til Munkekærskolen er på nulpunktet, og at I mener, at vi som skole har viderebragt uberettigede voldsanklager og samtidig negligerer eller fraskriver os ansvaret. Vi har jo netop ikke negligeret eller fralagt os ansvaret, vi har reageret, som vi skal lovgivningsmæssigt. Jeg ser derfor ingen grund til at mødes med klasseteam, men at I henvender jer til BUR. Jeg har orienteret leder af BUR Poul Edvard Larsen, samt inddraget min direktør Jesper Reming i dette«.

Politiken har været i kontakt med Poul Edvard Larsen, der er leder af børne- og ungdomsrådgivningen i Solrød, men han ønsker ikke at kommentere sagen. På Munkekærskolen siger skoleinspektør Carsten Hansen:

»Jeg forstår til fulde, at forældre kommer i krise, når deres barn i skolen fortæller, at det bliver slået hjemme. Vi har dog pligt til at tage barnets udtalelser om at blive slået hjemme alvorligt. Her følger vi lovgivningen og underretter derfor ikke forældre«, siger Carsten Hansen, der ikke ønsker at gå yderligere ind i den enkelte sag.

Med tilladelse fra Mette og John Skjolden har Politiken sendt deres journal til næstformanden i Dansk Socialrådgiverforening, Ditte Brøndum. Hun har læst sagen igennem, og uden at hun ønsker at gå alt for dybt ind i den konkrete sag, siger hun: »Jeg kan sagtens forstå, at det er voldsomt for de her forældre, at der bliver lavet underretning og stillet spørgsmålstegn ved deres forældreskab. Det kræver en helt særlig påpasselighed fra kommunens side. Men når et barn siger i skolen, at det bliver slået derhjemme, så er skolen forpligtet til at sende en underretning, og så er det op til familieafdelingen at vurdere, om der er hold i barnets udsagn eller ej«.





Vi mistænkes for noget, som er os helt fremmed John Skjolden

Er det ikke det, som er problemet? Alle regler er overholdt, og alligevel er forældrene frustrerede og føler sig anklaget?

»Det, som ligger til grund, er overgrebspakken fra 2013. Der var en stor mængde børnesager, som gik gennem systemet, uden at det blev opdaget, hvor slemt børnene havde det. Derfor blev der lavet en ensartet praksis, hvor børn blandt andet skulle have ret til at blive hørt, uden at deres forældre blev involveret«.

I den her sag kunne det se ud, som om skolelæreren laver en indberetning for en sikkerheds skyld. Hun påpeger alle de gode ting ved drengen?

»Det er også en stor hjælp for kommunen, og i den konkrete sag er de heller ikke rykket ud med det samme. Så de er angiveligt ikke så bekymrede. Men det er forbudt at slå sine børn i Danmark, så selv om forældrene gør alt andet rigtigt, er vi forpligtet til at se på, om der foregår overgreb. Der er rigtig mange børn, der ikke kender deres rettigheder«, siger Ditte Brøndum og fortsætter:

»Det forhold, at nogle forældre skal til et enkelt møde i kommunen, hvorefter sagen kan afsluttes, skal vejes op mod, at der ikke underrettes, og at man risikerer at misse et barn, der har det fuldstændig forfærdeligt«.

Det var bare for sjov, mor

På nuværende tidspunkt er sagen uafklaret. Der bliver ikke noget møde med skolen, og der er endnu ikke aftalt et med kommunen.

»Vi mistænkes for noget, som er os helt fremmed. Vi skal til møde om det uholdbare i, at vold er en opdragelsesstrategi i en familie. Hov, hov, hov. Nu stopper festen. Hvis det er præmissen, vil jeg ikke mødes med nogen kommune«, siger John Skjolden.

Mette Skjolden mener også, at der skal gøres alt for at redde de børn, der har det dårligt.

»Problemet er bare, at hvis man overkontrollerer og indrapporterer rub og stub, ender vi som et anmeldersamfund, der minder om Østtyskland. Jeg vil ikke lave om på et system, der muligvis redder nogen, men jeg vil heller ikke være underlagt et system, der rammer en hel masse familier, der lever fint og gør det rigtige, men som i tilfælde som vores bliver så voldsomt ramt, at de mister tilliden til, at de, som skal tage sig af vores børn, ikke er deres opgave voksen«.

I de par timer, Politiken er på besøg hos familien, griner Mette Skjolden meget. Både af sin egen hang til underlødig triviallitteratur, af sin datters monstertegning og sin søns enorme fodboldviden. Hun kæmper dog også forgæves med tårerne et par gange, mens hun taler om sagen.

Men er det ikke bare en lille ting? Læreren og kommunen har gjort, hvad de er forpligtet til, og når I har talt med dem, vil mistanken vel dø hen. Hvorfor ikke lade det fare?

»Det kan godt være, at det ser sådan ud udefra, og det virker også, som om systemet og skolen og kommunen synes, det er procedure og ifølge loven og bare en lille ting. Men en underretning er da en kæmpe ting. Det er sådan noget, man læser om i de værste sammenhænge. Jeg er en vildt god mor, og så er der lige pludselig en underretning. Det er som at få en bazooka i maven«.

Mette Skjolden har læst journalen igen og igen og finder hele tiden nye oplysninger. Det giver hende et varmt stik af glæde i maven, hver gang hun læser, hvad klasselæreren synes om hendes dreng. Hun kan godt lide læreren, som hun kalder en dygtig og varm lærer, der har styr på det og har hjertet på det rette sted. Skolen har også en meget varm og kærlig pædagog.

»Men når jeg læser det, kan jeg se, at skolens indberetning er fra 13. november 2019. Jeg var til skole-hjem-samtale om August 12. november. Der må de have vidst, at jeg skulle indberettes, eller at hun skulle tale med ham dagen efter. Jeg vil aldrig kunne forstå, at de ikke bare fortalte om, hvad han havde sagt i klassen. Jeg undrer mig eddermaneme over, at de ikke rakte ud og sagde: Det her er procedure. Vi kan ikke vide, hvad der er sket, men vi vil jeres børn det bedste, og derfor er vi nødt til at lave en indberetning. Jeg ved ikke, hvad jeg havde sagt, men jeg havde ikke følt mig forrådt«.

Hun har spurgt August, hvad det var der skete:

»Jeg har jo aldrig nogensinde slået dig. Hvorfor har du så sagt det? Jamen det var jo bare for sjov, mor, siger han så. Så spørger han: »Det er da ikke ulovligt, det, jeg har gjort?«. Jeg siger til ham, at vi nok skal finde ud af det«.