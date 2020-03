Det ømme punkt: Elbæk har sat ild til sit politiske livsværk

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Er det for meget at sige, at der et sted i de nedadvendte mundvige og i det bekymrede blik skjulte sig en skælmsk glæde i Uffe Elbæks ansigt, da han i går forlod det parti, han selv har stiftet.