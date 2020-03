Analyse: Det mest dramatiske indgreb i nyere danmarkshistorie er en realitet

Hverdagen blev onsdag aften med ét slag ændret for millioner af danskere med regeringens beslutning – indtil videre de næste 14 dage. Hvad det betyder på længere sigt er svært at gisne om.

For første gang nogensinde traf en dansk regering her til aften beslutning om de facto at lukke samfundet ned i et forsøg på at sænke hastigheden hvormed virussen Covid-19 spreder sig.

Danmark er pt. det land i Europa, hvor smitten spreder sig hurtigst, og statsminister Mette Frederiksens regering og myndighederne har ét sigte med det dramariske indgreb: At stoppe dén alarmerende udvikling i tide – i modsætning til hvad der f.eks. er sket i Norditalien og andre steder, hvor Covid-19 er kommet ud af kontrol og globalt kostet over tusindvis af dødsfald.

Ny hverdag

De næste 14 dage bliver derfor noget, vi som danskere aldrig har prøvet før. Hverken myndigheder, borgere eller institutioner ved reelt, hvad der venter.

Den politiske debat vil med stor sandsynlighed forekomme ligegyldig i perioden – for hvem vil diskutere med en regering i kriseberedskab? Ingen. Politik bliver irrelevant for en tid.

700.000 folkeskoleelever og studerende på videregående uddannelser skal finde andre måder at få hverdagen og tiden til at gå på end på grøn stue og skolebænken. De kan ikke tage på museum eller på bibkioteket, for de holder også lukkede.

Der er tæt på 900.000 offentligt ansatte i Danmark, og for langt de fleste af dem står den på hjemmearbejdsdage, mens de, der arbejder i kritiske funktioner som plejesektor, sygehuse, politi og beredskab, skal arbejde for at passe på os andre.

Vil ikke tage chancer

Indgrebet viser, at de danske myndigheder og regeringen ikke vil tage nogle chancer med corona-virus. Tidligere på dagen forsøgte Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen og andre partier i folketinget at presse regeringen til hastelovgivning der skulle forbyde forsamlinger på over 1000 mennesker at mødes – med Mette Frederiksens og regeringens beslutning blegner forsøget på at drive politik på Corona-virussen noget. Det er tiden ikke til.

Hastelovgivning får de, og den betyder, at det bliver forbudt at samles over 100 mennesker på et sted indtil videre.

»Vi skal stå sammen ved at holde afstand til hinanden«, sagde statsministeren på det historiske pressemøde, hvor hun var flankeret af sundhedsminister Magnus Heunicke, direktøren for Sundhedsstyrelsen, rigspolitichefen og en repræsentant fra Udenrigsministeriet.

Private virksomheder er blevet opfordret til at sende dem hjem, som kan arbejde hjemme så vidt muligt.

Det bliver dyrt for Danmark

Statsministeren understregede, at regeringen ønsker, at hjulene fortsat holdes i gang. At virksomheder skal producere, at butikker skal sælge og borgere købe. Hun sagde også, at vi ikke har en fødevarekrise i Danmark og at der hverken er grund til at hamstre hverken toiletpapir eller rugbrød.

Men samtidig vil så meget lukke ned, at statsministerens ønske i praksis kan vise sig svært at opfylde. Der er ingen tvivl om, at dette indgreb kommer til at koste Danmark dyrt.

Men statsministeren understregede, at regeringen mener, prisen for at lade være vil være for høj i form af kollaps i sundhedsvæsenet og mange flere smittede og syge.

Usikker fremtid

Mens vi på kort sigt forsøger at finde ud af, hvordan beslutningen vil forandre vores egne hverdage og Danmark de næste 14 dage, er det endnu uklart, hvordan indgrebet vil forandre Danmark på længere sigt.

Ingen ved, hvor længe det vil stå på.

Reelt kan vi se ind i, at lukningen af Danmark vil vare længere end de 14 dage.

Hele formålet med statsministeren og regeringens beslutning er, at få toppen af spredningen af den virus, der kan være dødelig særligt for svækkede, ældre eller syge mennesker, til at flade ud. Lykkedes missionen kan de næste 14 dage blive en parentes i danmarkshistorien, hvor samfundet stod sammen om at holde smitten for døren.

Lykkedes det ikke, kigger vi ind i en fremtid, som er noget mere usikker.

Vi kan ikke klandre myndighederne for at gøre det, der skal til. Men da det aldrig er prøvet før, ved vi reelt ikke om det er nok.

Kun at Danmark er forandret.