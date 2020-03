Coronavirus påvirker begravelser: Skriv tydeligt i dødsannoncer, at kun inviterede deltagere kan sige farvel

Danske Bedemænd opfordrer til kremering fremfor kistebegravelser med mulighed for at holde en højtidelighed senere.

Onsdag aften meddelte statsminister Mette Frederiksen, at det nu var forbudt at forsamles mere end 10 personer. Men det gælder ikke ved begravelser og bisættelser, har Kirkeministeriet præciseret torsdag.

Alligevel er den sidste afsked ikke upåvirket af coronavirus.

Det tilladte antal deltagere ved en begravelse eller bisættelse afhænger af kirken eller kappellets størrelse. For der må kun komme en person ind for hver fire kvadratmeters gulvplads. Og der er ikke noget med at kunne læne sig op ad de andre pårørende eller give hånd til præsten.

Fakta Begravelser og bisættelser i Folkekirken under coronakrisen Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person per fire kvadratmeter gulvareal i kirkens skib. Det betyder, at der maksimalt må være adgang for 50 personer, hvis kirkens skib har et areal på 200 kvadratmeter. Der skal samtidig tages højde for kirkens indretning, således at der kan holdes afstand. Krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om informationsmateriale og for så vidt muligt adgang til vand og sæbe eller håndsprit skal overholdes. Nøddåb og vielser kan stadig holdes i private hjem. ​ ​ ​ Kilde: Kirkeministeriet Vis mere

Både Kirkeministeriet og landets 10 biskopper opfordrer dog til, at der er så få deltagere som muligt.

Det er en vanskelig situation for de efterladte. For en del vil være udsat i forhold til at blive smittet, eller er i karantæne og vil derfor ikke kunne deltage alligevel. Og andre vil måske ikke have lyst til at deltage af fare for selv at smitte den nærmeste familie.

I biskoppernes nye vejledning beder biskopperne også pårørende om at skrive tydeligt i dødsannoncer, at kun inviterede deltagere kan være sikre på at få adgang til kirkerummet i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen.

Samtlige trossamfund i Danmark har taget deres del af ansvaret for at bremse smitten. Derfor er både fredagsbøn og gudstjenester aflyst eller rykket online.

Konfirmationer i folkekirken er også indtil videre udskudt til efter pinse. Man kan stadig få sit barn døbt eller blive viet, oplyser landets biskopper, men der må højst være 10 personer til stede - og det er inklusive præst, kirketjener, organist og eventuelle korsangere.

Bedemænd: Vi er udsatte

»Vi står med en udfordring, for bedemændene er typisk ude hos de afdøde få timer efter dødsfaldet, så derfor er vi meget tæt på og meget sårbare overfor eventuel smitte«, siger Ole Roed Jakobsen, som er direktør for brancheforeningen Danske Bedemænd.

Bedemændene tager flere forholdsregler for at sikre, at de ikke uforvarende bringer smitte videre, som pårørende så skal stå med oveni sorgen.

Mange bedemænd har også rykket møder med pårørende til telefonen eller online, så man ikke sidder omkring et køkkenbord. Og det er blevet taget positivt imod af de pårørende, situationen taget i betragtning, siger han.

»Nu står vi i en situation, hvor vi skal overveje, både for vores egen sikkerhed og de pårørendes skyld, hvor meget skal vi deltage i højtideligheder, hvis der kommer mange flere end det antal, man lovgivningsmæssigt har anbefalet, man ellers er forsamlet«, siger direktøren.

Hans besked er klar.

»Vi skal udsætte de større højtideligheder, hvis vi skal bryde smittekæden. Og det skal vi«, siger Ole Roed Jakobsen.

»Vi er desværre ikke officielt en del af sundhedssektoren og derfor har vi svært ved at skaffe os de absolut livsnødvendige værnemidler i form af mundbind, sprit og engangskitler«.

Hold højtidelighed senere

Hvis man gerne vil holde en større højtidelighed på et tidspunkt, opfordrer Ole Roed Jakobsen fra Danske Bedemænd til, at man overvejer at droppe kistebegravelsen.

»Vi har anbefalet bedemændene at sige til pårørende, om man kan kremere den afdøde, og så holder man en højtidelighed på et senere tidspunkt over den urne, der så er«.

Så har man nemlig mulighed for at få en ceremoni med jordpåkastelse. Biskopperne har nemlig undtagelsesvist åbnet for, at præster under epidemien laver jordpåkastelse efter kremering, hvor det normalt kun gøres på kister inden begravelse eller kremering.