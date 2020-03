Efter kødrand i solen: Københavns Kommune laver ensretning rundt om Søerne

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Godt vejr er dårligt nyt i forhold til at sænke coronasmitten.

I hvert fald, hvis solskinnet får mange folk til at forsamles, som det har været tilfældet i landets store byer de seneste dag.

Og med en solrig weekend i kikkerten, griber Københavns Kommune nu ind og begrænser adgangen til flere populære solstrøg i byen.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse, den har sendt ud forud for et pressemøde senere i formiddag med Københavns Kommune og Københavns Politi.

Et af de tiltag, Københavns Kommune har taget, på opfordring fra politiet, er, at der bliver ensrettet rundt om Søerne, hvor der i de seneste dage har været tæt af mennesker. Kommunen kommer til at sende medarbejdere på gaden for at sørge for, at folk går den rigtige vej rundt på stierne.

Det er for resten med uret.

På andre steder, hvor der ofte kommer mange mennesker, bliver der sat skilte op, der opfordrer folk til at finde andre græsgange eller i det mindste at holde afstand. Det er steder som Kongens Have, Islands Brygge, Amager Strandpark og Dronning Louises Bro.

»Vi er i en ekstraordinær og alvorlig situation, og derfor er der brug for, at alle tager ansvar. I denne tid er det op til hver enkelt at sørge for, at antallet af smittede ikke eskalerer, og som kommune har vi også et ansvar for at minde folk om de forholdsregler, sundhedsmyndighederne kommer med. Ved at stå sammen på afstand kan vi forhåbentlig få knækket smittekurven, så vi hurtigere kommer tilbage til dét København, vi kender«, udtaler vicedirektør i Teknik- og Miljøforvaltningen Jon Pape i pressemeddelelsen.

»København indbyder til at nyde at være udendørs, og det kan være svært at lade være, når solen først er fremme, og foråret begynder at vise sig. Men på grund af smitterisiko er vi nødt til at opfordre til, at københavnerne holder sig væk fra de populære steder. Vi opfordrer til, at alle udviser samfundssind og finder nye steder at nyde byen på egen hånd. København har masser af skjulte perler og gode muligheder for at være udendørs, uden at vi kommer hinanden for nær«, siger Jon Pape i pressemeddelelsen.

Også i andre af landets store byer bliver der grebet ind over for borgere, der forsamler sig mere end de tilladte 10. I landets fire største byer, bliver der her til formiddag holdt pressemøder for at informere om tiltag.

Blandt andet i Odense.

»Lad mig sige det tydeligt og med alvor: Vi går ind i en fase, hvor vi vil håndhæve forbuddet. Det betyder, at vi vil uddele bøder«, siger Fyns Politis politidirektør, Arne Gram, på et pressemøde lørdag formiddag.

Også i Aarhus er der øget fokus i solen. Således skriver Østjyllands Politi på deres facebookside:

Nordjyllands Politi opfordrer på Facebook folk til at respektere reglerne:

»Befolkningen kan i stor grad selv være med til at undgå yderligere tiltag, ved at holde dem, der er nu«, sagde politidirektør Anne Marie Roum Svendsen fra Nordjyllands Politi på et pressemøde klokken 10.