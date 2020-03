Bliv væk, tak: Kirsebærtræerne på Bispebjerg Kirkegård blomstrer snart, men i år bliver hele området afspærret

Det plejer at være et hit på Instagram. Men i år bliver kirkegården spærret af for at undgå coronasmitte.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Typisk blomstrer kirsebærtræerne i Danmark midt i april.

Men i år har vinteren været usædvanligt mild, så allerede i januar begyndte enkelte kirsebærblomster at springe ud på Bispebjerg Kirkegård i København. Og nu følger størstedelen af træerne snart med.

Den tidlige blomstring er imidlertid ikke det eneste, der er anderledes i år.

Af frygt for coronasmitte har Københavns Kommune nemlig valgt at spærre kirsebæralléen på Bispebjerg Kirkegård af, og de opfordrer alle til at blive væk.

På kirsebæralléen har vi de senere år oplevet op mod 1.000 mennesker på samme tid, og det går meget dårligt i spænd med regeringens anbefalinger Jon Pape, Teknik- og Miljøforvaltningen

Normalt er blomstringen ellers lidt af et tilløbsstykke. Ikke færre end 150.000 mennesker plejer at lægge vejen forbi kirkegården for at få lidt lækkert lyserødt content til deres Instagram-profil og for at fejre det, japanerne kalder sakura.

Men står det til kommunen, bliver der altså ikke noget af det i år.

Foto: Jens Dresling

»Risikoen for smitte er for stor«

Foruden afspærringen vil kommunens medarbejdere patruljere kirkegården for at sikre sig, at ingen samles foran de blomstrende træer. Og politiet vil også kigge forbi indimellem for at håndhæve forbuddet mod at samles flere end 10 mennesker, skriver Teknik- og Miljøforvaltningen i en pressemeddelelse.

Heller ikke kaffevogne, pandekageboder og lignende vil være velkomne i år.

»Jeg forstår til fulde, at folk har lyst til et farverigt pust i en ellers grå tid, hvor de fleste af os er tvunget til at blive hjemme og holde afstand – selv til venner og familie. Men det går simpelthen ikke, at vi samler os i større grupper, for risikoen for at smitten breder sig er for stor«, udtaler Jon Pape, der er vicedirektør for Parker, Kirkegårde og Renhold i Teknik- og Miljøforvaltningen, i pressemeddelelsen.

»På kirsebæralléen har vi de senere år oplevet op mod 1.000 mennesker på samme tid, og det går meget dårligt i spænd med regeringens anbefalinger. Derfor har vi, i samråd med politiet, valgt at afspærre alle indgange til kirsebæralléen, og det håber jeg, københavnerne vil respektere. Ved at stå sammen på afstand kan vi forhåbentlig få knækket smittekurven, så vi hurtigere kommer tilbage til dét København, vi kender«.

Københavns Kommune opfordrer i stedet folk til at lægge deres billeder fra sidste år op på de sociale medier og bruge hashtagget: #hjemmesakura eller #stopcorona