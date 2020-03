Ibyen guider: Her er 7 af Københavns helt særlige træer, du kan udforske på din gåtur

Definition

Ikoniske træer

Københavns Kommune har udpeget mere end 3.000 af byens træer som ikoniske. For at få denne status skal et træ leve op til mindst fire af følgende syv kriterier:

1. Træet skal være et fuldt udvokset træ

At træet opfattes som voksent og dermed ’myndigt’.

2. Der skal være et særligt lokalt tilhørsforhold til træet

At træet har en stor betydning for de lokale beboere, at det fungerer som mødested, er et lokalt orienteringspunkt eller fungerer som et lokalt åndehul.

3. Træet skal have en særlig arkitektonisk/rumlig værdi

At træet bidrager væsentligt til stedets identitet, gør stedet mere menneskeligt, skaber en modvægt til den styrede og planlagte by, eller at træet/træerne bidrager til byens overordnede arkitektoniske træk.

4. Træet har en særlig biologisk værdi

At træet er et særligt levested for planter, dyr og svampe, eller at træet er en særlig træart.

5. Træet har en særlig aktiv betydning for det lokale mikroklima

At træet skaber tiltrængt skygge et varmt sted, at træet skaber læ, eller at træet skaber en visuel barriere ud til en larmende vej.

6. Træet giver særlige sanselige oplevelser

At træet har frugter, særlige farver, blomstrer smukt, har en særlig grenstruktur, dufter særligt eller bidrager med andre sanselige oplevelser.

7. Træet har en særlig historisk betydning

At træet er plantet ved en særlig begivenhed, af en særlig person eller indgår i en historisk sammenhæng.

Københavns Kommune reviderer i år listen over ikoniske træer, så har du et forslag til et træ, der skal med, kan du sende billede, adresse og en begrundelse til denne mail.

Kilde: kk.dk

