Da jeg trådte ud, var min genbo på vej ind gennem min låge: »Han tæver hende«, sagde hun. »Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre«

Gennem fem år har Lene Johannesson og Chris Poole besøgt storcentre, sognegårde og boligforeninger landet over for at undervise almindelige mennesker i, hvad de kan gøre, hvis nogen i deres nærhed er udsat for vold i hjemmet. Undervejs har de indsamlet historier om danskernes erfaringer med at gribe ind. Her giver de deres bedste råd videre.