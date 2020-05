Britta Nielsen vil alligevel ikke vidne mod sine børn

Automatisk oplæsning

Britta Nielsen, dømt for svindel i Socialstyrelsen, er lørdag ført ind i Retten i Glostrup, da hun er indkaldt som vidne mod sine børn.

Anklageren havde fået oplyst, at hun ville vidne.

Men hun svarer nej, da dommeren spørger, om hun vil vidne.

Som mor har hun ikke pligt til at vidne, men hun kan vidne, hvis hun selv indvilliger i det.

På grund af forvirringen, om hvorvidt Britta Nielsen vil afgive forklaring, er der nu en pause i retsmødet, hvor der forsøges kontakt til Britta Nielsens forsvarer.

Forinden Britta Nielsen blev ført ind i retslokalet, valgte den ene datter Samina Hayat at gå ind et lytterum, så hun altså ikke behøvede at møde moren.

Alle tre børn tiltalt for hæleri

Britta Nielsen blev i februar dømt for at have svindlet Socialstyrelsen for 117 millioner kroner, og hendes tre børn er blevet tiltalt for groft hæleri ved at have fået del i pengene.

Anklagemyndigheden mener, at børnene vidste eller bestemt formodede, at pengene stammede fra kriminalitet. De tre børn nægter sig skyldige.

Britta Nielsens 40-årige søn er tiltalt for cirka 10,7 millioner kroner, mens døtrene 32-årige Samina Hayat og 35-årige Jamilla Hayat er tiltalt for henholdsvis 37,2 millioner kroner og 3,5 millioner kroner.

ritzau