En følelsesmæssig svær situation Forsvarer er ærgerlig over Britta Nielsens tavshed

Både forsvarere og anklagere i sagen mod Britta Nielsens tre voksne børn forventede lørdag, at den svindeldømte kvinde var klar til at blive afhørt som vidne.

Men det afviste Britta Nielsen, selv om hendes advokat for flere måneder siden fortalte, at hun gerne ville. Britta Nielsen har ret til at sige nej til vidne, når det er hendes børn, der er tiltalt.

Peter Secher, der er forsvarer for den ene datter Jamilla Hayat, er ærgerlig over, at Britta Nielsen ikke ville vidne.

»Jeg vil jo gerne høre Brittas forklaring om, hvad børnene har kendt til, og hvad hun har sagt til børnene om, hvor de penge som hun har haft rådighed over er kommet fra«, siger han.

Børnene er tiltalt for groft hæleri for cirka 51 millioner kroner - penge som ifølge anklagemyndigheden stammede fra Britta Nielsens svindel i Socialstyrelsen.

Anklagemyndigheden mener, at børnene vidste eller bestemt formodede, at pengene stammede fra kriminalitet. De tre børn nægter sig skyldige.

Peter Secher mener, at det må være en svær følelsesmæssig situation for Britta Nielsen, fordi hun ikke har set døtrene i over halvandet år.

»Første gang man så møder dem, er hvor anklagemyndigheden gerne vil bruge moren mod børnene. Det er følelsesmæssigt en rigtig svær situation«, siger Peter Secher.

Ønskede ikke at overvære retsmøde

Den 40-årige søn så dog Britta Nielsen, da han overværede nogle af retsmøderne i straffesagen imod hende. De to døtre på 32 og 35 år har derimod ikke set moren, siden hun rejste til Sydafrika i 2018.

Den 32-årige Samina Hayat ønskede lørdag ikke at overvære retsmødet, når Britta Nielsen stod til at skulle vidne. Hun blev derfor placeret i et lytterum, før Britta Nielsen blev ført ind.

»Den yngste datter var så påvirket af det, at hun faktisk ikke kunne være i retssalen. Så det siger noget om, hvad det er for nogle følelser, der er på spil«, siger Peter Secher.

Efter Britta Nielsen ved retsmødets begyndelse lørdag fortalte, at hun ikke ville vidne, fik hun lov til at tale med Nima Nabipour, der var hendes forsvarer under retssagen i mod hende.

Efter at have talt med ham fastholdt hun, at hun ikke ville vidne. Nima Nabipour kom ikke med nogen forklaring på hvorfor.

ritzau