Politiet sigter tre anholdte for drab: Forsvundet nordjyde er blevet skudt og afbrændt

Politiet har holdt kortene tæt ind til kroppen i sagen om den 39-årige Eddie Karl-Johan Christensen, der har været efterlyst den seneste uge.

En kvinde og en mand - et ægtepar i 40'erne - har siden fredag været varetægtsfængslet i sagen. De blev fængslet ved et grundlovsforhør i Retten i Hjørring, men offentligheden kunne ikke få at vide, hvad de var sigtet for.

Tirsdag middag har Nordjyllands Politi imidlertid løftet sløret for, hvilken mistanke der rettes mod parret.

De er begge sigtet for drab, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Det samme er en tredje person - en 52-årig mand fra Sverige - der blev anholdt mandag aften, og som fremstilles i grundlovsforhør tirsdag.

Ifølge politiet blev Eddie Karl-Johan Christensen dræbt på en ejendom ved Frederikshavn lørdag den 9. maj om aftenen.

Han er formentlig blevet dræbt af skud. Efterfølgende er liget blevet afbrændt og forsøgt bortskaffet, oplyser politiet.

»Vores massive efterforskning i sagen gør, at vi har et grundlag for at sigte alle de tre anholdte for at have begået drabet på den 39-årige mand, siger efterforskningsleder og vicepolitiinspektør Frank Olsen i meddelelsen.

Han ønsker ikke at komme ind på de nærmere omstændigheder omkring drabet - dels af hensyn til Eddie Karl-Johan Christensens efterladte, og dels af hensyn til den videre efterforskning.

ritzau