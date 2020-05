Hjemsendt hærchef idømt fængsel

Automatisk oplæsning

Den hjemsendte hærchef Hans-Christian Mathiesen idømmes fængsel i 60 dage.

Det oplyser retsformand Hanne Fanø, Retten i Viborg, efter at dommeren og de to domsmænd har voteret tre timer.

Den tidligere hærchef er fundet skyldig i embedsmisbrug, pligtforsømmelse og videregivelse af fortrolige oplysninger.

Han har anket dommen til landsretten.

Den 55-årige generalmajor var tiltalt for at have misbrugt sin stilling til at fremme sin kæreste – nu hustrus – karriere i Forsvaret.

Han var også tiltalt for pligtforsømmelse ved at have givet kvinden adgang til sin tjenstlige indbakke i Forsvarets interne e-mailsystem.

Den usædvanlige sag tog sin begyndelse i efteråret 2018.

Hans-Christian Mathiesen blev 24. oktober 2018 fritaget for tjeneste og hjemsendt på baggrund af artikler i forsvarsmediet Olfi.dk.

Mediet skrev om, at hærchefens kæreste angiveligt var rykket frem i køen til en meget eftertragtet lederuddannelse.

Det var sket, selv om hun – modsat de øvrige ansøgere - ikke havde været udsendt til internationale operationer.

Forsvarsministeriets Auditørkorps gik ind i sagen, og det endte med, at der blev rejst tiltale mod hærchefen for fem forhold.

Hærchefen har afvist alle anklager. Han blandede sig ikke i den endelige udvælgelse af kandidater til uddannelsen, har han forklaret.

14 vidner er blevet afhørt under retssagen, heriblandt forsvarschef Bjørn Bisserup.​

