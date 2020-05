Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Tidligere soldat: Sådan noget nepotisme i toppen pisser soldater så meget af

Møgsagerne i forsvarets ledelse er ikke kun udtryk for en rådden kultur. For soldaterne er de et billede den kløft mellem top og bund, der er et resultat et årelange besparelser og forsøg på at omdanne militæret til en civil virksomhed.