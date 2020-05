Efter 4 samråd og 200 spørgsmål: Inger Støjberg hev ukendt notat frem som sit vigtigste forsvar

Et hidtil ukendt dokument fyldte meget i Inger Støjbergs forsvar, da hun i går vidnede for Instrukskommissionen. Hvorfor hun først påpeger det nu, svarede hun ikke på. Nu er der to versioner af sandheden:Inger Støjbergs og embedsmændenes, siger professor. Og i sidste ende er kommissionen nødt til at vælge, hvem de tror mest på.