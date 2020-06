Venstre vil åbne for markant flere fodboldfans end 500

Automatisk oplæsning

Regeringen har i et udspil lagt op til, at der kan samles 500 personer til fodboldkampe i Superligaen.

Men det er slet ikke nok, mener Venstres kulturordfører, Britt Bager, der lægger op til en model, som tager højde for det enkelte stadions tilskuerkapacitet.

»Vi taler markant flere tilskuere end 500«, siger Britt Bager.

»Venstre ønsker at åbne op for flere tilskuere, det skal der ikke være tvivl om. Om det så er 5000 eller 10.000 tilskuere, afhænger af, hvor stort stadion er«.

Kommer ikke med konkrete bud

Hun vil ikke give et konkret bud på, hvor mange der bør lukkes ind. Partiet appellerer nemlig til, at antallet af tilladte tilskuere på stadion skal vurderes i et samarbejde mellem Divisionsforeningen og Kulturministeriet.

»Jeg synes, at man skal gå ind og vurdere det konkret. Hvis forholdene ikke tillader så mange tilskuere, skal man selvfølgelig have respekt for det.

»Men man skal i det mindste gå i dialog med klubberne, så de får mulighed for at vise, om de kan åbne forsvarligt for mere end 500 tilskuere«, siger Britt Bager.

Der er ingen tilskuere på stadion

Superligaen vendte i sidste uge tilbage efter en pause på næsten to måneder under coronakrisen. Men der må ikke lukkes tilskuere ind på stadion, hvilket også var tilfældet i den sidste runde før nedlukningen.

Divisionsforeningen mener, at det kan lade sig gøre at afvikle kampene med betydeligt flere tilskuere end de 500, som regeringen har lagt op til.

Det skal ske ved blandt andet at sørge for afstand på stadion og ved at få tilskuerne til at møde op ved indgangene på forskellige tidspunkter.

Britt Bager mener ikke, at man risikerer at sætte genåbningen af Danmark over styr ved at tillade endnu flere personer på lægterne.

»Jeg synes, at det er en kontrolleret genåbning, hvis man følger Divisionsforeningens udspil her. I Venstre ønsker vi på ingen måde at gamble med danskernes sikkerhed«.

»Danskerne har indtil videre vist, at de har taget de udstukne forholdsregler rigtig bogstaveligt. Smittetrykket er lavere end forventet, og derfor synes jeg også, at vi skal vise den tillid og forsøge at åbne for flere tilskuere«, siger Venstre-politikeren.

FC København fremlagde lørdag en plan, der skal gøre det muligt at åbne for 10.500 tilskuere ved at inddele Parken i 21 såkaldte sale.

ritzau