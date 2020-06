Tidligere imam vendte islamismen ryggen – nu stifter han et helt nyt parti Ahmed Akkari er medstifter til nyt politisk parti, som bliver præsenteret i Kongens Have onsdag.

Tidligere imam Ahmed Akkari, der især blev kendt i den brede befolkning under Muhammed-krisen, stifter et nyt politisk parti.

Onsdag klokken 15.00 i Kongens Have vil han sammen med sine partifæller, Hanna Ziadeh og Jens Baj, præsentere partiets mærkesager og afsløre partinavnet.

Ifølge Hanna Ziadeh bliver det et centrum-venstre parti. Det indgår muligvis også i partinavnet. I hvert fald findes der nu en hjemmeside, der hedder ncv.dk, hvor forsiden er en invitation til pressemødet i Kongens Have med overskriften 'Nyt centrum-venstre'.

Akkari nævner også det mulige partinavn i et opslag på sin Facebook-profil tirsdag aften.

Han er medstifter af det nye parti, men stiller ikke selv op som kandidat, skriver han.

»NCV sætter fokus på solidaritet, omsorg og progressiv økonomisk politik. Det kan man læse om i de skønne fem centrale programpunkter på '5-stjernen': humanismen og frihedsværdierne - demokratiske reformer - klimabevidsthed med grøn omstilling - en fin balance i synet på EU samt sikring af velfærdssamfundet«, skriver Ahmed Akkari.

Hanna Ziadeh skriver i et andet Facebook-opslag, at han kom til Danmark i 1986 som politisk flygtning, og at han i snart tre årtier har 'skrevet kritisk om forværringen af menneskerettigheder i Danmark'.

Jens Baj er folkeskolelærer, aktivist og politisk idéudvikler, skriver Ziadeh i opslaget.

»Coronapandemi, klimakrisen, optrapning af vold og et verdenssamfund, der lider under mangel på politisk lederskab, kræver en anderledes tilgang til politik. Vi skal handle nu, før det hele kører af sporet«, skriver Hanna Ziadeh i Facebook-opslaget, som også indeholder et citat fra Jens Baj:

»Situationen kræver holdbare løsninger baseret på en folkelig opbakning og ikke på mediaspin, udtaler Jens Baj.

Ahmed Akkari var under Muhammed-krisen i 2005 en fremtrædende muslim, der oprindeligt var stærk modstander af Jyllands-Postens trykning af tegningerne af Muhammed.

I perioden valgte han at rejse rundt i Mellemøsten for at fortælle om det, han anså som et islamfjendtligt Danmark.

Det fortrød han senere og ændrede holdning. Nu taler han i stedet mod islamisme. Det har han blandt andet gjort i utallige forsamlingshuse, da han i 2013 tog på landsturné for at tale om islamisering.

I 2014 udgav han bogen 'Min afsked med islamismen - Muhammedkrisen, dobbeltspillet og kampen mod Danmark'.

