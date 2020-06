Titusindvis af studerende har taget imod ekstra SU-lån

Automatisk oplæsning

Da coronakrisen lukkede ned for store dele af Danmark, betød det også, at mange studerendes mulighed for at tjene penge ved siden af SU'en via studiejob forsvandt.

Derfor indførte Folketinget mulighed for at optage forhøjede SU-lån. Det har studerende i titusindvis gjort.

»Godt 40.000 elever/studerende har gjort brug af den udvidede lånemulighed i de første to måneder (marts og april), mens tallet er godt 30.000 for maj og juni«, skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i et notat.

Ifølge notatet var der i marts i alt 74.000 med et SU-lån. 41.000 af disse valgte at forhøje lånet. I maj var tallene 67.000 og 32.000.

Ministeriet skriver, at 'de, der får udbetalt det forhøjede lån, i altovervejende grad vælger at få hele beløbet på 6.388 kroner per måned udbetalt'.

De 6.388 kroner svarer til to gange SU-lån og kommer altså potentielt oven i den normale sats. Det betyder, at studerende samlet har kunnet låne op til 9.582 kroner om måneden.

Den politiske aftale indebar også, at personer, der stod til at tage et slutlån efter endt uddannelse, kunne forhøje det, da jobmarkedet var lagt i dybfryseren. Det har 700 ud af op til 1.800 gjort.

Da aftalen blev forlænget i april, sagde uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S):

»Vi ved, at mange unge både er psykisk belastede og økonomisk pressede på grund af den situation, vi befinder os i. Derfor forlænger vi nu de ekstraordinære muligheder for SU-lån«.

Danske Studerendes Fællesråd mente dog, at regeringen skulle se på, om der ikke skulle være støtte i stedet for lån.

»Vi synes, regeringen burde se på en støttepakke, der ikke reelt skal betales tilbage igen«.

»Det kan enten være ved at hæve SU-stipendiet, lave et tillæg til det eller give lønkompensation til dem, der har mistet deres studiejob«, sagde formand Johan Hedegaard Jørgensen på det tidspunkt.

Muligheden for at forhøje sit SU-lån er forlænget til også at gælde juli og august.

ritzau