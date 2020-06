Kvindelig imam får injurisag mod borgerlige politikere afvist: »De gemmer sig. Det er en sort dag for demokratiet« Landsret afviser sag mod politikere. Naser Khader afviser at gemme sig bag status som folketingsmedlem.

En regel om beskyttelse af folketingspolitikere fik tirsdag Østre Landsret til at afvise en sag mod politikerne Naser Khader (K), Marcus Knuth (K) og Martin Henriksen (DF).

Sagen var anlagt af Sherin Khankan, der er imam og direktør for Exitcirklen. Hun havde sagsøgt de tre politikere for injurier på grund af en mail, hvor de skrev, at hun havde ekstreme holdninger.

»De gemmer sig bag immunitetsreglen. Så jeg synes, at det er en sort dag for demokratiet«, siger Sherin Khankan efter dommen.

I mailen forsøgte de tre politikere at få stoppet en bevilling på 680.000 kroner til Exitcirklen til arbejdet med æresrelaterede konflikter. Mailen blev sendt til andre ordførere, men lækket til pressen.

Foruden mailen var Khader sagsøgt for på Facebook at have kaldt Sherin Khankan for radikal islamist. Det blev han frifundet for.

Selv om Sherin Khankan ikke har fået ret i landsretten, så mener hun stadig, at hun har vundet.

»Uanset udfaldet i dag føler jeg, at jeg har vundet rigtigt meget, fordi jeg har vist, at det ikke er acceptabelt. Jeg har stået op imod politisk magtmisbrug«, siger hun.

Naser Khader afviser derimod at gemme sag bag sin status som folketingsmedlem.

»Jeg har ikke bedt om immunitet«, siger Khader.

Khankan mener også, at det er nemt at bevise, at politikernes udsagn om hende er usande.

»Det er meget nemt i mit tilfælde at modbevise, at de her påstande skulle være sande. Man kan ikke være radikal islamist og være kvindelig imam samtidig. Man kan ikke være radikal islamist og fortage inter-religiøse vielser, hvor man vier muslimske kvinder med ikke-muslimske mænd«, siger hun videre.

Sherin Khankan har endnu ikke taget stilling til, om hun vil videre med sagen til Højesteret.

