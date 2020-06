64-årig flygtede til udlandet efter knivdrab – nu skal han 12 år bag tremmer

Automatisk oplæsning

En 64-årig mand er blevet idømt 12 års fængsel for at have dræbt sin kæreste sidste år.

Det skriver Ekstra Bladet og Hillerød Posten.

Dommen er faldet onsdag i Retten i Hillerød.

Kvinden blev 1. oktober sidste år fundet dræbt af knivstik i halsen. Ifølge anklageskriftet skar manden to mindst fem centimeter dybe snit i halsen på kvinden.

Drabet skete på et tidspunkt mellem 29. september klokken 23 og 1. oktober klokken 08.

Ifølge Ekstra Bladet har den 64-årige i retten nægtet sig skyldig i drab, da han efter eget udsagn ikke kan huske det.

Han husker dog at have trukket liget af kvinden ind i soveværelset og lagt to roser oven på hende, skriver avisen.

Den 64-årige mand forsvandt efter drabet til udlandet og blev efterlyst internationalt.

Han blev fundet i Tyskland og 11. oktober udleveret til Danmark, hvor han dagen efter blev varetægtsfængslet.

Ifølge Hillerød Posten har manden besluttet, at han ikke vil anke dommen.

ritzau