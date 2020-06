Storfisker fra Skagen tiltalt for stråmandsvirksomhed – Bagmandspolitiet vil konfiskere 232 millioner kroner

Automatisk oplæsning

Ti personer er blevet tiltalt i den såkaldte kvotekongesag.

En af dem er ifølge Politikens oplysninger storfiskeren Henning Kjeldsen, som er en af Danmarks rigeste fiskere.

Henning Kjeldsens virksomhedskonstruktioner blev sat under særdeles kritisk lys i en rapport fra Rigsrevisionen i august 2017. Ifølge Rigsrevisionen havde Kjeldsen i flere tilfælde overtrådt reglerne, da han havde købt kvoter, som han ikke måtte.

Samtidig konstaterede revisionen, at der var fundet »indikationer på stråmandsvirksomhed« i Henning Kjeldsens selskabskonstruktioner.

Efter flere års efterforskning har Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - også kendt som Bagmandspolitiet - nu rejst tiltale mod Henning Kjeldsen, ni andre personer, et revisionsfirma og en advokat i sagen.

I sagen kræver anklagemyndigheden en bødestraf samt, at næsten 232 millioner kroner bliver konfiskeret.

Tiltalen bygger på en forudsætning om, at kvotereglerne i en lang række tilfælde er blevet omgået, så en enkelt fisker reelt har haft flere kvoter end tilladt.

Det er efter anklagemyndighedens vurdering sket ved, at fiskeren har været den reelle ejer af en række selskaber, hvor stråmænd har stået som ejere.

Tre år undervejs

Sagen blev anmeldt til Nordjyllands Politi i 2017. I 2018 overtog SØIK sagen, og der er foretaget ransagninger hos en række sigtede.

»Efter en omfattende efterforskning har SØIK fundet grundlag for at rejse tiltale for forhold, der bygger på en forudsætning om, at en enkelt fisker har erhvervet fiskekvoter gennem en række selskaber, der stod registeret som ejet af stråmænd, når han ikke længere selv kunne erhverve flere fiskekvoter på grund af reglerne. Det er vores vurdering, at han er den eneste, der reelt har haft med driften af selskaberne at gøre, og at direktørerne i selskaberne alene har fungeret som stråmænd,«, siger Per Fiig, der er fungerende statsadvokat for SØIK, i en pressemeddelelse fra SØIK.

Henning Kjeldsen er en af de mest omtalte storfiskere i den såkaldte kvotekongesag, som tidligere har betydet, at tre embedsmænd er blevet sendt hjem eller flyttet fra fiskerimyndighederne.

Da Politiken kontakter Henning Kjeldsen afviser han, at han er orienteret om tiltalen.

»Jeg går her og er ved at rigge noget fiskegrej til, så jeg har ikke lige haft tid til det«, siger han.