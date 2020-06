»Det er helt grotesk«: Ny hjælpepakke betaler for at sende halvtomme fly i luften

En hjælpepakke betaler flyselskaberne for at sende lige så mange indenrigsfly på vingerne som inden covid-19. Venstrefløjen står udenfor.

For første gang står Enhedslisten og SF uden for en hjælpepakke, der skal holde erhvervslivet i gang oven på covid-19. Støttepartierne kritiserer regeringens aftale med Venstre, konservative og de radikale om at give luftfarten op til en kvart milliard kroner for at skade klimaet og være direkte sort.