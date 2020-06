Kritik af Snapchat: SF, V og Børns Vilkår vil have undersøgt, om snapstreaks til børn kan forbydes

Forældre-guide

Det kan du gøre

En del børn og unge giver udtryk for, at det kan være irriterende at skulle holde liv i mange streaks. Men de kan være nervøse for at sende et signal om, at et venskab ikke er vigtigt længere, hvis de opgiver deres streak.

Spørg om dit barn har nogle streaks i gang på Snapchat.

Spørg ind til, hvorfor det er vigtigt at holde dem kørende?

Det kan måske synes svært for voksne at forstå, men din interesse kan være et springbræt for dialog og refleksion.

Tal med dit barn, om at Snapchat tjener penge på at folk bruger app’en og eksponeres for reklamer i den.

Streaks er derfor designet til at danne en vane hos brugerne, så dit barn og andre benytter app’en mere.

Kilde: Børns Vilkår

