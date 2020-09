Tidligere ansat snød alle sikkerhedsregler og optog skjulte optagelser af FE-ansatte

Enhver, der har været inde på Forsvarets Efterretningstjenestes område på Kastellet i København eller spionvæsenets store tekniske afdeling på Amager, ved, at man som det første afleverer sin mobiltelefon ved indgangen. Det skal sikre, at ingen i det skjulte optager statens dybeste hemmeligheder om landets sikkerhed og samarbejdet med fremmede efterretningstjenester.

Men ikke desto mindre er det lykkedes for en nu tidligere menig FE-medarbejder at bånde en lang række samtaler med både chefer, mellemledere og menige medarbejdere, herunder den tidligere spionchef Thomas Ahrenkiel og hans efterfølger, Lars Findsen, og andre på et lavere niveau i organisationen, erfarer Politiken.

De hemmelige lydoptagelser udgør hovedparten af det materiale, som har fået det uafhængige kontrolorgan, Tilsynet med Efterretningstjenesterne, til at rejse en række meget alvorlige anklager mod FE for at tilbageholde oplysninger i strid med loven og for at udsætte danske statsborgere for uberettiget overvågning.