Stort studie dræber myten om den blonde viking. Han var snarere latino

FAKTA

Undersøgelsens vigtigste resultater

Undersøgelsen fra Københavns Universitet er det største studie af fossile genomer til dato og har taget fire år at lave. Her er 6 hovedpunkter fra studiet.

1 Vikingerne havde mange flere internationale gener end tidligere troet. De var derfor typisk mørkhårede, og studiet har fundet vikinger med kun 50 procent skandinaviske gener.

2 Studiet modbeviser forestillingen om, at vikingerne havde meget med hinanden at gøre. Det viser, at der var en lille udveksling af gener Skandinavien imellem. Det indikerer, at vikingerne ikke tog på store togter sammen, som man tidligere har troet.

3 Norge er før blevet set som værende symbolet på vikingetiden verden over. Det nye studie viser, at vikingerne primært drog ud fra Danmark samt Øland og Åland i Sverige, og at Norge derfor slet ikke spillede en central rolle i vikingetiden.

4Vikingerne var bosat ved kysterne. Inde i landet boede bønder, som genetisk set var meget forskellige fra vikingerne.

5 Et fund af vikingeknogler i Estland indikerer, at vikingernes plyndringstogter med en høvding, der sejler ud med sine dygtigste mænd, kan have været familieture.

6 Studiet viser en massiv migration fra Sydeuropa til Skandinavien, hvilket kan være endnu et argument for, at vikingetiden er en særskilt historisk periode frem for en del af jernalderen.

