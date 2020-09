For første gang: Danmark dømt for umenneskelig behandling i psykiatrien

Det bør nu være slut med at bæltefiksere psykisk syge patienter i dage, uger og måneder.

Det mener flere menneskerettighedsorganisationer, efter at Danmark for første gang er blevet dømt for at overtræde forbuddet mod tortur og anden umenneskelig behandling på baggrund af forhold i Danmark.

Dommen er faldet ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg i en sag om en patient, der blev fastholdt i bæltefiksering, selv om han ikke længere var farlig for sig selv eller andre. Og det bør få konsekvenser, mener Elna Søndergaard, der er seniorrådgiver i organisationen Dignity.