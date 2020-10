Skatteminister opgiver vurdering af andelsboliger og erhvervsejendomme

Skatteministeriets nye 5 milliarder kroner dyre system til at vurdere ejendomme skal gøres mere enkelt, og derfor vil skatteminister Morten Bødskov (S) helt opgive at fastsætte ejendomsværdien af 500.000 erhvervsejendomme.

Det fremgår af et lovforslag, som skatteminister Morten Bødskov (S) har sendt i høring.

De 500.000 erhvervsejendomme omfatter også lejeboliger og 210.000 ejendomme med andelsboliger, som traditionelt har brugt den offentlige vurdering til at fastsætte værdien af andelsboliger.

Det vil de ikke kunne, hvis regeringen kommer igennem med sit forslag. Og det vil have store konsekvenser for andelsboligforeningerne, mener Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, ABF.

»En række foreninger vil så være nødt til at få en valuarvurdering og have en fast udgift til det hvert år. Men når det offentlige ikke kan fastsætte en vurdering, hvordan skal en valuar så kunne gøre det? Hvordan skal valuarer kunne fastsætte værdien af andelsboliger i Udkantsdanmark, og vil der overhovedet være nok valuarer til at løse opgaven«, spørger Jan Hansen.

I yderste konsekvens kan det betyde, at andelsboligforeningerne kun vil have den oprindelige købspris for ejendommen at støtte sig til, og det vil påføre andelshaverne betydelige tab.

»Mange andelsboligforeninger har jo købt deres ejendomme i 1980’erne til en betydelig lavere pris end ejendommens værdi i dag. Nogle andelshavere vil have købt en andel til en halv million, som så pludselig kun vil være 200.000 kroner værd«, siger Jan Hansen.

Radikal forenkling

Skat foretog de seneste ordinære vurderinger i 2012, da 500.000 erhvervsejendomme blev vurderet. Siden 2014 har Skatteministeriet arbejdet på at udvikle et nyt system, og senest er udsendelsen af de første nye vurderinger – af ejerboliger – blevet udskudt med endnu et år, så de tidligst kan sendes ud i sommeren 2021, men skatteministeren betegner den tidsplan som usikker.

Når ejerboligerne er vurderet, kommer turen til erhvervsejendommene, men det har vist sig, skriver skatteministeren i det lovforslag, han har sendt i høring, at det er vanskeligt at finde en model, fordi »datagrundlaget ikke er tilstrækkeligt solidt«.

Partierne bag den politiske aftale om de nye ejendomsvurderinger – Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance – indgik i maj en aftale om ejendomsbeskatningen i de kommende tre år, mens man venter på det nye system. Det fremgår af aftalen, at man for at minimere risikoen for, at det går galt med det nye ejendomsvurderingssystem, skal finde en mere enkel model for vurdering af erhvervsejendomme.

Og det er denne forenkling, som regeringen nu vil gennemføre ved helt at opgive at fastsætte en ejendomsværdi.

»Det er aftalt, at der skal ske en forenkling, men det er lidt af en fortolkning at gå så vidt, at man helt afskaffer fastsættelsen af en ejendomsværdi. Og man har overhovedet ikke forholdt sig til konsekvenserne af det«, siger Jan Hansen, som opdagede forslaget ved et tilfælde, da ABF ikke er indbudt til at deltage i høringen.

Skatteministeriet skriver i en udtalelse til Politiken, at »Vurderingsstyrelsens opgave er at lave vurderinger, der danner grundlag for den løbende beskatning af boliger – og det gør de ikke for andelsboliger, fordi de ikke beskattes af ejendomsværdien«.

Alt vurderes som ejerboliger

Regeringen vil som led i forenklingen kun fastsætte en grundværdi for erhvervsejendomme. Og fastsættelsen af grundværdien skal ske ved, at man som udgangspunkt vurderer, hvad grunden ville være, hvis man kunne bygge ejerboliger på den.

Skatteministeren præsenterede forslaget for forligspartierne, før det blev sendt ud. Partierne ville ikke give deres tilslutning til det og blev ikke præsenteret for problemet for andelsboligforeningerne.