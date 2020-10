Bred politisk aftale om mere hjælp til virksomheder og kulturliv er endelig på plads

Der er sent tirsdag aften landet en bred politisk aftale om hjælpepakker til erhvervs- og kulturliv for over otte milliarder kroner. Derudover er der nye likviditetsmuligheder for over 28 milliarder.

»Jeg er rigtig glad for, at vi her til aften kunne indgå en meget bred politisk aftale med mange af folketingets partier. Det er en aftale for samlet set 8,2 milliarder kroner til dansk erhvervs- og kulturliv«.

»De ordninger, vi er blevet enige om her til aften, det er ordninger, der gælder frem til 31. januar, så længe der stadig er restriktioner. På den måde skaber vi mere langsigtethed, på den måde ved danske virksomheder hvad de kan regne med«, siger Simon Kollerup på pressemøde.

Med i aftalen er alle Folketingets partier på nær Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Der har været forhandlinger siden lørdag, men tirsdag aften er det altså endelig lykkedes partierne at blive enige.

ritzau