Lastbil taber døde mink på motorvej - chauffør sigtes

Et stort antal døde mink er lørdag aften endt på asfalten på motorvej E45.

På Twitter skriver Nordjyllands Politi, at et »større antal mink« er røget af en lastbil på en næsten 50 kilometer lang strækning fra Haverslev til Randers.

Minkene er røget af lastbilen i det sydgående spor. Politiet opfordrer bilister til at køre forsigtigt og sætte farten ned.

Nordjyllands Politi skriver på Twitter, at lastbilen efterfølgende er blevet lokaliseret i Randers, og at chaufføren vil blive sigtet for ikke at have sikret læsset ordentligt.

Spærret mens der ryddes op

Til Ekstra Bladet fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup Kristensen, at politiet blev gjort opmærksom på de døde mink på motorvejen lidt før klokken 19 lørdag aften.

Motorvej E45 er på grund af tabte mink blevet spærret i sydgående retning mellem afkørslen ved Haverslev og Hobro N, så der kan blive ryddet op, oplyser Vejdirektoratet.

Strækningen forventes tidligst at blive åbnet igen klokken 23.

ritzau