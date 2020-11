Da Politiken gennemgik projektet, sprang noget i øjnene: 33 danske vindmøller i Kina er blevet væk

33 vindmøller i Kina, som Danmark har betalt for at få opført, er lige nu et grønt fatamorgana. Politiken og danske myndigheder har i over et år har forsøgt at få svar på, hvor vindmøllerne fysisk befinder sig. Indtil videre uden held.

Danmark har ellers investeret et ukendt millionbeløb i vindmøllerne, og ifølge den kinesiske udvikler kunne projektet slet ikke være lykkedes uden de danske penge. Til gengæld har Danmark i årevis modregnet den grønne energi fra møllerne i sit klimaregnskab. CO 2 -udledninger svarende til omtrent 10.000 danskeres forbrug på et år er på den måde blevet annulleret. Det fremgår af statens indberetninger til EU i december 2015.