Nye hjælpeordninger på vej til oplevelsesindustrien: Snart kan du måske trække restaurantregningen fra i skat

Et ’oplevelsesfradrag’ på 18.700 kr. for at gå på restaurant, tage et weekendophold på hotel eller en tur i Legoland rykker nærmere efter en udmelding fra statsminister Mette Frederiksen (S) over for brancheforeningen for hoteller og restaurationer, Horesta.

»Vi arbejder stadigvæk med, at man laver et fradrag eller en anden ordning, hvor danskerne på en eller anden måde kommer ud og kan bruge flere penge hos jer«, sagde Mette Frederiksen, da hun i torsdags åbnede en stor Horesta-konference.

Det vækker optimisme hos Horestas politiske direktør, Kirsten Munch, efter at branchen i mange måneder forgæves har bedt om tiltag af denne type.