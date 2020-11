14 danskere er blevet ulovligt udspioneret af FE

I 142 dage blev en dansk statsborger målrettet overvåget af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), uden at tjenesten havde lovgrundlag for at spionere mod vedkommende. To andre danskere er også blevet overvåget, uden at FE havde sikret sig dommerkendelser.

Bedre har det ikke stået til, når Politiets Efterretningstjeneste (PET) har bedt FE om teknisk hjælp til at overvåge danskere. I de tilfælde skal PET sikre den nødvendige dommerkendelse. Men i 11 tilfælde har der enten ikke været en dommerkendelse, eller også er overvågningen fortsat, efter at dommerkendelsen er udløbet.

Det fremgår af den årlige tilsynsrapport fra Tilsynet med Efterretningstjenester om den hemmeligste af Danmarks efterretningstjenester, FE. Rapporten er netop offentliggjort.