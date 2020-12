Ny Nordsøaftale på plads: Danmark er færdig med gas og olie i 2050

Torsdag aften kunne syv af Folketingets partier løfte sløret for en ny aftale om udvinding af gas og olie fra Nordsøen.

En aftale, som betyder, at Danmark aflyser de fremtidige store budrunder på licens til at lede efter gas eller olie og lukker de sidste aktive felter i 2050. Den ottende budrunde siden de første oliefund i 1967, som skulle have afgjort, hvem der skulle have lov at efterforske olie- og gasreserverne i Nordsøen for den næste periode, er længe blevet skubbet, men nu er både den og alle de efterfølgende altså blevet aflyst.

Der vil stadig være mulighed for enkelte nye licenser til for eksempel selskaber, der udvinder i et naboområde, men også her skal alt arbejde være afsluttet i 2050.

Partierne bag den nye aftale er de samme som, der tilbage i 2017 aftalte at investere et tocifret milliardbeløb i udvikling af Nordsøen. Det drejer sig om Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

»Vi har indgået en bred aftale, der i sandhed er historisk«, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).

Også i SF er man godt tilfreds med den nye aftale.

»Det her er en grøn milepæl. Vi sætter handling bag ordene og sikrer, at Danmark går foran og sætter en slutdato for produktionen af olie og gas. Det her er et syvmileskridt i klimakampen, og jeg tror på, at vi med den her beslutning kan inspirere andre lande til at komme med og sikre, at verdens fremtid bliver grøn«, siger Signe Munk, klimaordfører for SF.

Af aftalen fremgår det, at planen er at udnytte det udstyr, der allerede står i Nordsøen til et af de vigtigste områder i den danske klimapolitik: opfangning og lagring af drivhusgasser, kendt under den engelske forkortelse CCS.

Mange af de tomme gas- og oliefelter – især dem, hvor undergrunden er sandsten – skønnes at være velegnede som underjordiske lagerrum for CO 2 . Det kræver dog, at man både kan indfange drivhusgasserne – noget, der i dag er både svært og dyrt – og derefter kan pumpe drivhusgassen ud i Nordsøen og ned i de tomme felter.

Derfor er det vigtigt at gå i gang med forskningsarbejdet allerede nu, hvor udstyret er på plads, mener aftalens parter.

En god forretning

Netop aftalens fokus på CCS betyder ifølge miljøvismand Lars Gårn Hansen, at aftalen kan vise sig at blive en god forretning.

»CCS er en helt klar oplagt mulighed for at gøre omstillingen billigere. I det omfang, at oplagringen giver økonomisk mening, kan det blive en god forretning for Danmark, fordi vi så kan sænke vores internationale klimaaftryk«, siger han.

Han peger desuden på, at man i Norge har konstateret, at reduceret olieudvindingen er en relativt billige måde at reducere Norges klimaaftryk i udlandet, og at det samme kan gøre sig gældende i Danmark, på trods af at gas- og olieindustrien i Danmark udgør en mindre procentdel af den samlede CO 2 -udledning, end den gør i Norge.

Siden udvindingen af olie og gas i Nordsøen for alvor begyndte i 1972, har statskassen tjent 541 milliarder kroner på den, oplyser Energistyrelsen. I 2019 var indtægten 5,9 milliarder kroner. Den nye aftale betyder ifølge Finansministeriets beregninger, at statskassen kun går glip af omtrent 90 millioner kroner om året.

»Det er selvfølgelig mange penge, men det er ikke noget, som kan komme til at vælte den danske økonomi«, siger Lars Gårn Hansen.

4.000 arbejdspladser forsvinder

Olie- og gasefterforskningen har de seneste 50 år været vigtig for økonomien i især Esbjerg og Sydjylland, hvor omkring 4.000 mennesker arbejder med udvinding af olie og gas. Men også her er der en tøvende accept af, at olie- og gaseventyret er ved at være slut. Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), sagde i oktober til netmediet Klimamonitor, at en aflysning af ottende udbudsrunde kunne være »fornuftig«, så længe der blev klarhed om de langsigtede konsekvenser.