Hans Davidsen-Nielsen: Et mindre forkvaklet forhold til døden er et godt nytårsforsæt

Det er en lang historie. Men skæbnen ville, at jeg for præcis et år siden havnede i hyggeligt selskab hjemme hos mine gamle forældre.

Normalt er min encyklopædiske far og onkel uovervindelige i Trivial Pursuit, men tilfældigvis kom jeg på hold med Bodil, der viste sig at være et endnu større menneskeligt opslagsværk end de storagtige, sønderjyske brødre.

De andre hold ved spisebordet havde ikke en chance, og længe før klokken slog 12, havde vi fejet konkurrenterne af brættet. Nåede de overhovedet at få en eneste ost ud over den franske brie, der blev serveret til rødvinen?