Corona får flere til at droppe idrætten: Til gengæld går vi ture som aldrig før

Coronapandemien har sat sit præg på danskernes idrætsaktiviteter i 2020.

Færre voksne og børn dyrker motion og idræt, viser en ny stor undersøgelse udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut.

Blandt voksne er den samlede deltagelse i sport, motions- og idrætsaktiviteter faldet fra 61 procent i 2016 til 57 procent i 2020. Et fald, der har ramt alle køn og aldersgrupper.

Også blandt børn er deltagelsen faldet, fra 83 procent i 2016 til 80 procent i år.

Fakta Det viser undersøgelsen Idrætsdeltagelsen er faldet blandt voksne til 57 pct. i 2020 fra 61 pct. i 2016 og 64 pct. i 2011. Faldet ses på tværs af køn og aldersgrupper.

Idrætsdeltagelsen er faldet blandt børn til 80 pct. i 2020 fra 83 pct. i 2016 og 86 pct. i 2011. Faldet ses på tværs af køn og aldersgrupper.

Faldet i idrætsdeltagelsen flugter med de løbende undersøgelser under coronakrisen, der viste underliggende forskydninger, idet mange er blevet aktive under krisen, mens endnu flere er gået i stå.

Samtidig med faldet i idrætsdeltagelsen viser undersøgelsen, at de aktive har dyrket flere forskellige aktiviteter i 2020 end i tidligere undersøgelser, hvor den historiske trend er gået i retning af, at danskerne dyrker færre aktiviteter. Det flugter med, at undersøgelserne under coronakrisen viste, at mange blev ledt over i nye aktiviteter pga. nedlukning, men det kan også afspejle nye trends.

Det er for tidligt at afgøre, om danskernes idrætsdeltagelse generelt er i tilbagegang, eller om den øges igen i takt med, at coronakrisen driver over. Undersøgelsens respondenter geninterviewes yderligere tre gange i løbet af 2021 for at følge udviklingen og besvare dette spørgsmål.

Kilde: Idrættens Analyseinstitut. Vis mere

»Faktisk kan vi se, at der er en del danskere, der ikke tidligere var aktive motionister, som er blevet det under pandemien; men desværre er der så endnu flere af dem, der var aktive idrætsudøvere før coronakrisen, som er gået helt i stå«, siger en af analysens forfattere, Steffen Rask.

At der ikke er tale om et styrtdyk i danskernes motions- og idrætsaktiviteter, forklarer analytikerne blandt andet med det forhold, at mange danskere under pandemien har fået mere tid med familien, og derfor også har fået tid til mange lange gå- og vandreture.

Erfaringen er jo desværre, at dem vi mister i idrætten, også er dem, der er sværest at få fat i igen; det er typisk de lavest uddannede og de svageste grupper Morten Mølholm Hansen, direktør DIF

Netop den type af motion er nærmest eksploderet i 2020, hvor fitnesscentre og idrætsforeninger har været tvunget til at lukke ned i længere perioder.

Alle er ude at gå eller vandre

Mens hver fjerde voksne, eller 25 procent, motionerede med gå- og vandreture i 2016, er andelen steget til hele 72 procent i 2020.

»Alle er jo begyndt at gå ture, det er blevet en hel folkebevægelse, og for mange har det nok erstattet andre idrætsaktiviteter«, siger Steffen Rask, der også peger på, at danskerne i nogen grad har vænnet sig til at leve med pandemien.

Undersøgelserne viser nemlig også, at mere end hver tredje idrætsaktive dansker helt var stoppet med at dyrke sport og motion i nedlukningens første måneder i foråret.

Men i september var deltagelsen næsten tilbage på niveauet før nedlukningen.

»Hvor meget den seneste nedlukning lige før jul så har betydet - det ved vi ikke med sikkerhed, men det har nok forstærket faldet i idrætsaktiviteterne«, siger han.

Sådan er undersøgelsen lavet Dataindsamlingen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse af Rambøll på vegne af Idrættens Analyseinstitut.

Spørgeskemaet er besvaret i perioden 29. oktober- 18. december 2020 og resulterede i 6.917 besvarelser for voksne (16 år+) og 4.379 besvarelser for børn (7-15 år) svarende til svarprocenter på henholdsvis 34 pct. og 49 pct.

Procentfordelingerne fra spørgeskemaundersøgelsen er vægtet for at tage højde for skævheder i repræsentativiteten. Der er vægtet på køn, alder, region og uddannelse blandt voksne, og køn, alder og region blandt børn. Herved sikrer vi, at stikprøven afspejler populationen bedst muligt.

Undersøgelsen ’Danskernes motions- og sportsvaner 2020’ er en opfølgning på tidligere undersøgelser foretaget i 2007, 2011 og 2016 af Idrættens Analyseinstitut.

Undersøgelserne er gennemført i partnerskab med DIF, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund og Lokale og Anlægsfonden.



Vis mere

Udviklingen i danskernes motions- og sportsvaner har ellers været én lang og kontinuerlig væksthistorie siden 1964, hvor de første målinger viste, at kun omkring 15 procent af den voksne befolkning dyrkede sport og motion.

I 2011 nåede idrætsdeltagelsen op på rekordhøje 64 procent af den voksne befolkning, mens nye målinger viste, at motion og sport var en fast del af tilværelsen for 86 procent af børnene.

I 2016 viste undersøgelsen det første egentlige fald i danskernes idrætsdeltagelse. Her var andelen faldet til henholdsvis 61 procent for voksne og 83 procent for børn.

De svage grupper tjekker ud

Derfor skulle den nye undersøgelse i 2020 give idrætten svaret på, om den konstaterede tilbagegang i 2016 var udtryk for, at danskernes deltagelse i sport og motion havde nået et foreløbigt toppunkt.

Men coronapandemien og nedlukningen af store dele af det danske idrætsliv gør det umuligt at give et sikkert svar på det spørgsmål, konkluderer undersøgelsens forfattere.

Det bliver først muligt, når pandemien har sluppet sit tag i befolkningen. Af samme grund bliver undersøgelsens svarpersoner interviewet igen i løbet af 2021.

»Jeg havde frygtet et langt større fald i idrætsaktiviteterne end det, vi rent faktisk kan se i denne undersøgelse«, lyder kommentaren fra Morten Mølholm Hansen, direktør i Danmarks Idrætsforbund DIF:

»Vi har formået at genvinde noget af det tabte henover sommeren og efteråret, men nu er der jo lukket ned igen, og her er det helt afgørende, hvor længe nedlukningen varer«.

»Erfaringen er jo desværre at dem, vi mister i idrætten, også er dem, der er sværest at få fat i igen; det er typisk de lavest uddannede og de svageste grupper, vi mister først«.

Bevæg dig for livet

Til gengæld kalder Morten Mølholm Hansen det opløftende, at så mange danskere har gjort det, der var muligt under pandemien, nemlig at cykle, løbe og ikke mindst: gå lange ture.

»Sammen med DGI kører vi jo i øjeblikket den store kampagne ’bevæg dig for livet’, som skal få flere voksne ud at bevæge sig, og her er budskabet netop, at dem, der ikke er vant til at motionere, kan starte i det små med at gå«, siger DIF-direktøren, der på trods af udfordringerne tror på, at hovedparten af de børn og voksne, der har droppet idrætten, kommer tilbage igen, når pandemien er slået ned og besejret.