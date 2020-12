Det handler i høj grad om penge, når håndboldlederne har insisteret på at gennemføre EM

Mens store begivenheder som for eksempel EM i fodbold og de olympiske lege måtte bukke under for coronakrisen og blev udsat til 2021, så bliver håndboldkvindernes EM-slutrunde afviklet næsten som planlagt i julemåneden. Godt nok meldte Norge med kort varsel fra som medvært, men Dansk Håndbold Forbund forhindrede det store sammenbrud ved at påtage sig rollen som enearrangør af mesterskabet.

Derfor bliver der i de kommende uger spillet tophåndhold i Herning og Kolding, men det sker under nogle skrappe sundhedsmæssige forholdsregler, og den danske playmaker Mie Rej har sammenlignet det med at være i fængsel og få udgang et par timer i døgnet, når der skal spilles kamp.

Skrækscenariet er selvfølgelig, at der trods strikse protokoller bryder smitte ud blandt deltagerne, og de seneste dage og uger har budt på en lang række meldinger om tilfælde af corona blandt flere af de deltagende landes trupper.