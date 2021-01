Bispebjerg: Det er en sag, som har berørt os alle dybt

FOR ABONNENTER

Torill Klit kom gående ind på Bispebjerg Hospital for at få fjernet sin blindtarm, og hun var lam og næsten blind, da hun forlod hospitalet.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede efterfølgende, at operationerne var foregået efter de gældende regler og procedurer og fandt ikke grundlag for at kritisere Bispebjerg Hospital. Patienterstatningen konkluderede, at der var sket »behandlingsfejl«, og Torill Klit fik erstatning for sin mengrad og for tabt arbejdsfortjeneste.

Kristian Antonsen, vicedirektør ved Bispebjerg Hospital, besøgte selv Torill Klit sammen med en ledende kirurg, efter Torill var kommet i egen bolig.