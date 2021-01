Bettina Heltberg uden filter: Når to plus to er fem

Sædvanligvis er børnebøger jo ikke skræmmende, især ikke i vores tid. De er langtfra anarkistiske, de tilstræber hygge og gode manerer.

I år fandt jeg en af Martin Strid, som handler om en tapir, der er for tyk. Den vakte ganske rigtig opsigt, idet ingen er for tykke, og ingen gennem en hel billedbog må udsættes for at blive tvangsafmagret som den stakkels tapir. Bogen vakte en del opsigt i pressen, men man overså, at den var satirisk ment.

Må man anvende satire og ironi i børnebøger? Helst ikke. Det er mærkeligt, at vi kan leve til voksenalderen uden manifest ironi, men derefter anses for højtstående ironikere, når vi er voksne.