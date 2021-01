Højesteret slår fast: Skilsmissebørn har brug for både mor og far

Der skal rigtig gode grunde til, at en skilsmissesag ender med, at far eller mor får eneretten til at være sammen med et fælles barn. Det slår Højesteret fast i en ny dom, der lægger afgørende vægt på børns lovbestemte ret til at se begge forældre, selv i konfliktfyldte og problematiske skilsmisser.

Dommen ventes at få stor betydning i fremtidige samværssager, hvor det både i byretter og landsretter er blevet en del af den faste praksis helt at stoppe samværet med den ene forælder, hvis der er store sammenstød og konflikter i sagen.

Det princip har Højesteret nu gjort op med i to stærkt principielle domme afsagt med få måneders mellemrum. I den nye dom fastholder Højesteret således, at en mor har ret til samvær med sin niårige datter, selv om hun har mistet sin opholdstilladelse og bor i udlandet, selv om samværet har været ustabilt i perioder, og selv om pigen flere gange har reageret med gråd, når hun har mødt sin mor.