Demonstration opløst efter uro: »Diktatoren skal i fængsel«, var et af budskaberne fra Men In Black

For anden gang på to uger udviklede en Men In Black-demonstration i København sig voldeligt. Efter to timers forholdsvis fredelig march gennem hovedstaden, sluttede demonstrationen ved Forum, men da en del af demonstranterne gik tilbage mod Rådhuspladsen, spærrede politiet vejen og opløste demonstrationen.

Efterfølgende blev der kastet flasker mod politiet og dets mandskabsvogne. Arrangørerne forsøgte at dæmpe gemytterne, og det virkede, som om folk var faldet til ro, men politiet gjorde alvor af ordren om at opløse demonstrationen, og demonstranterne blev hårdhændet sendt i alle retninger, hvilket også gik ud over en del af de tilstedeværende pressefolk.

I et tweet lørdag aften opfordrer politiet til, at man holder sig væk fra området omkring H.C. Ørstedsvej og Rosenørns Allé på Frederiksberg.

»Der er ballademagere og voldsparate personer, der søger konfrontation med politiet i området omkring Rosenørns Allè og HC Ørstedsvej, hvorfor vi opfordrer til at holde sig fra området og i øvrigt efterkomme politiets anvisninger«, skriver politiet.