Den farverige og åbenmundede Rohde og det lille kristne parti lyder måske som et særpræget match. Men ikke under de rette betingelser

Kræfter i toppen af Kristendemokraterne (KD) har snøren ude efter Jens Rohde, der forleden sagde farvel til de radikale. Jens Rohde er kristendemokrat – i hvert fald i tysk forstand. Løsgængeren, der forleden forlod Radikale Venstre, meldte sig i 2015 ind i det tyske regeringsparti CDU som erklæret fan af Angela Merkel.

Men han kan også være på vej til at blive kristendemokrat i Danmark. Ifølge Politikens kilder har KD rettet henvendelse til Jens Rohde, der ligesom partiformand Isabella Arendt afviser at kommentere overvejelserne. Der har været ført flere positive samtaler om muligheden for et medlemskab mellem løsgængeren og KD’s ledelse.

Den farverige og åbenmundede Rohde og det lille kristne parti lyder måske som et særpræget match. Men under de rette betingelser kunne det give mening for begge parter.

Mens Lars Løkke Rasmussen forsøger at stable et borgerligt midterparti på benene, har de fleste glemt, at der faktisk allerede er et af slagsen på stemmesedlen.