Stod bag opklaring af mordet på Kim Wall: Her synes anklagemyndigheden at tidligere drabschef gik for langt i sin bog

Ifølge anklagemyndigheden er det eksempelvis et brud på tavshedspligten, når den tidligere drabschef i Københavns Politi Jens Møller Jensen i sin bog ’Opklaret – Drabschefens erindringer’ skriver:

»Hun lå næsten nøgen, kun med bh og en sko på, skjult fra stien i et buskads bag et træ – blot fem minutters gang fra hjemmet. Hun var ilde tilredt, bevidstløs og knap i live«.

Citatet er fra første punkt i et anklageskrift, som Politiken har fået aktindsigt i, hvor den forhenværende drabschef er tiltalt for i alt fire overtrædelser i forbindelse med udgivelsen af sin erindringsbog i 2018. Tre tilfælde af brud på tavshedspligten. Et fjerde forhold handler om stillingsmisbrug.

I bogen fortæller Jens Møller Jensen detaljeret om en række af sine største sager og giver indblik i efterforskningen. Han blev landskendt for at stå i spidsen for opklaringen af drabet på den svenske journalist Kim Wall i den såkaldte ubådssag.

Ifølge anklageskriftet har Jens Møller Jensen i tre tilfælde skaffet sig vinding ved »uberettiget at have videregivet fortrolige oplysninger fra en afsluttet straffesag vedrørende en andens private forhold«, som det lyder.