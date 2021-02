Regioner og SOS vil granske journaler og fakturaer fra skandaleramt lægehus

De lyseblå mobile skurvogne står efterladte i februarfrosten i Charlottenlund nord for København. Firmanavnet ’Medicals Nordic’ og de påførte bookingoplysninger er forsøgt dækket med gaffatape. I en papkasse i et buskads bag en af skurvognene blafrer en af de samtykkeerklæringer, som titusindvis af borgere har skrevet under på, før de lod sig pode i næsen af firmaets unge ansatte. ’Teststedet er lukket! Tjek coronaproever.dk for aktive testcentre’ står der med håndskrift på et stykke ophængt papir, holdt sammen med gaffatape.

Det er 8 dage siden, at Medicals Nordic øjeblikkeligt blev fjernet som leverandør af lyntests til det offentlige. Det skete efter Politikens afdækning af en række kritisable forhold omkring det nyetablerede testfirma, som Charlottenlund Lægehus står bag. Efter afsløringerne skrottede regionerne en nyindgået aftale med SOS International og Medicals Nordic.

Parterne indgik deres første kontrakt 15. december, og frem til 31. januar har regionerne betalt 66,04 millioner skattekroner til SOS og den skandaleramte underleverandør. Men efter Politikens spørgsmål i sagen vil regionerne og SOS nu have undersøgt, om fakturaerne stemmer overens med det faktiske antal tests, som Medicals Nordic har udført.

»Vi har ikke kontrolleret, om de fakturerede antal tests faktisk også er det antal tests, de har gennemført i den pågældende periode. Region Midtjylland er på baggrund af de fremkomne oplysninger i gang med at sikre et setup i forhold til kontrol af fakturaerne«, skriver Anders Kjærulff, koncerndirektør i Region Midtjylland.

Politiken har på det seneste påvist en række tilfælde, hvor Charlottenlund Lægehus ser ud til at have overfaktureret Region H i en række patienters navne. Regionen har nu indledt en kulegravning af disse opkrævninger over sygesikringen.