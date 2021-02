Tusinder leder forgæves efter en tid til vaccination : »Hvordan kan man lave sådan et system?«

Tusinder af danskere, der er blevet inviteret til en vaccination, må forgæves forsøge at bestille tid. En af dem er Erik Ove, der fik sin invitation i fredags. Lørdag ventede han i halvanden time på at komme ind i systemet, blot for at opdage, at der ingen tider var. Hverken i februar eller marts.

Søndag blev det også muligt at bestille tider til og med 22. april. Men de var alle væk, da Erik Ove kom igennem.

»Det er tusindvis af mennesker, der bliver holdt for nar på den måde. Lørdag var der 21.000 i kø foran mig. Jeg gætter på, at de fleste har fået samme oplevelse som jeg«, siger Erik Ove.