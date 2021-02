Ellemann: Forsamlingsforbuddet er passé, når vi kommer til medio maj

Jakob Ellemann-Jensen er ofte blevet spurgt, hvordan han ville gribe den gigantiske coronaindsats an, såfremt han selv sad med statsministerens ansvar. Svaret har ofte blæst lidt i vinden – afløst af kritiske punktnedslag.

Det kan der være flere grunde til. En af dem er, at Venstres formand ikke råder over det administrative og virologiske apparat, som kan gøre ham operativt konkurrencedygtig. Men nu foreligger der rent faktisk en plan med et bud på, hvornår og hvordan vi igen kan komme på stadion, på værtshus, ud at flyve, til koncert eller bankospil igen.

Svaret hedder maj. Nok et stykke inde i den sidste forårsmåned. Mere præcist på dagen, hvor landets befolkning over 50 år er blevet vaccineret, og de særligt udsatte grupper er blevet det samme.

»Det giver os nogle frihedsmuligheder, når de, der er mest i farezonen for at blive alvorligt syge, er blevet vaccineret. Også i forhold til at undgå at overbelaste sundhedsvæsenet. Det giver os en mulighed for at åbne hele vejen. Men der vil være nogle ting, hvor vi siger, at du skal have et coronapas for at være med her«, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Eller sagt på en anden måde: