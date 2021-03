Historisk skift på arbejdsmarkedet: Kvinder får større pensioner end mænd

Fakta

Om beregningen

Opgørelsen af pensionsformuerne er baseret på den økonomiske simulationsmodel Smile, der er udviklet af analyseinstituttet Dream.

Her konstrueres syntetiske livsforløb for hvert enkelt nulevende og fremtidigt individ i den danske befolkning, der gør det muligt at give et kvalificeret bud på den fremtidige udvikling i den danske befolkning – beskrevet ud fra en lang række data og karakteristika, heriblandt indkomst, pensionsopsparing og pensionsformue.

Fremskrivningen baseres blandt andet på, at en større andel af en ungdomsårgang i dag tager en videregående uddannelse, end det tidligere var tilfældet.

Derfor stiger det gennemsnitlige uddannelsesniveau de kommende årtier, i takt med at veluddannede unge erstatter ældre, som i gennemsnit er mindre uddannede.

Befolkningens stigende uddannelsesniveau og de gennemførte reformer på arbejdsmarkedet ventes at medvirke til, at flere arbejder længere i takt med stigningen i pensionsalder og levetid.

Og så er der tillige lagt antagelser ind i beregningerne om de fremtidige familiestrukturer.

Befolkningens beskæftigelse og indkomst i fremskrivningen er dermed også baseret på, hvordan uddannelsesniveauet, familiestrukturer og de gennemførte reformer forventes at påvirke beskæftigelse og løn fremadrettet.

Analysen er helt konkret baseret på målinger og fremskrivninger af årgangene 1980-84, og på tre nedslag i deres arbejdsliv; nemlig når de 46-50 år, 56-60 år og 66-70 år.

Kilde: Forsikring & Pension.

