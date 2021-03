Sættes på pause: AstraZeneca-vaccine undersøges efter flere alvorlige blodpropper

Danmark sætter vaccinationer med AstraZeneca på pause, efter indberetninger om blodpropper efter vaccinationer, oplyser Sundhedsstyrelsen. Der er ikke påvist en sammenhæng mellem vaccinerne fra AstraZeneca og tilfældene af blodpropper, men en undersøgelse er sat i gang på baggrund af indberetningerne.

»Vi er midt i den største og vigtigste vaccinationsudrulning i Danmarkshistorien. Og lige nu har vi brug for alle de vacciner, vi kan få. Det er derfor ikke nogen let beslutning at sætte én af vaccinerne på pause. Men netop fordi vi vaccinerer så mange, så er vi også nødt til at reagere med rettidig omhu, når der er viden om mulige alvorlige bivirkninger. Det er vi nødt til at få afklaret, før vi kan fortsætte med at bruge vaccinen fra AstraZeneca«, udtaler Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Statsministeren ærgrer sig:

»Selvfølgelig er det med ærgelse, at vi modtager de erfaringer og denne nyhed«, siger statsminister Mette Frederiksen.

Over 140.000 i landet har fået første stik med AstraZeneca-vaccinen.

Det europæiske lægemiddelagentur EMA har iværksat en undersøge af vaccinen fra AstraZeneca. Det oplyser Lægemiddelstyrelsen i en pressemeddelse. Styrelsen har modtaget én indberetning om dødsfald i Danmark, som er i fuld gang med at blive undersøgt.

»Vi ved endnu ikke, om blodpropperne og det danske dødsfald skyldes vaccinen, men det skal nu grundigt undersøges for en sikkerheds skyld«, siger enhedschef Tanja Erichsen fra Lægemiddelstyrelsen.

Det er ikke kun i Danmark, at vaccinen er blevet sat på pause. Seks andre europæiske lande har for nuværende sat brugen af AstraZeneca-vaccinen i bero, mens undersøgelserne står på. Disse lande er: Estland, Østrig, Litauen, Luxembourg og Letland, skriver Euronews.

Enhedschef Tana Erichsen opfordrer til, at man tager det roligt, hvis man har fået vaccinen:

»Jeg forstår godt, hvis man bliver bekymret, men man skal huske på, at der endnu ikke er påvist en sammenhæng mellem vaccinerne fra AstraZeneca og tilfældene af blodpropper. Det er det, vi nu vil undersøge«, siger hun.

Lægemiddelstyrelsen opfordrer desuden til, at man går til egen læge, hvis man er blevet vaccineret inden for de sidste 14 dage, og oplever symptomer mere end tre dage. Ligeledes bør man tage fat i sin egen læge, hvis man oplever nye symptomer inden for de 14 dage, efter at almindeligt kendte, symptomer, som er blevet oplevet de første dage efter vaccination, er forsvundet.